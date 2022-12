Il sostegno dello Spi Cgil alle associazioni che aiutano le donne vittime di violenza

La segreteria dello Spi Cgil di Lecco ha deliberato anche quest’anno un contributo di solidarietà da destinare alle realtà che si occupano della tutela delle donne e dei loro diritti. Il sindacato con sede in via Besonda ha in particolare deciso di aiutare tre centri del nostro territorio che sostengono le donne vittime di violenza.

Come ricorda il sindacato il fenomeno della violenza contro le donne è purtroppo in crescita anche nel Lecchese: "da gennaio a ottobre di quest’anno sono 165 le donne finite al pronto soccorso perché picchiate, nella maggior parte dei casi dai propri compagni o mariti. Praticamente una ogni due giorni, con un aumento dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2021".

Il prezioso impegno di Telefono Donna, Fondazione Zanetti e L’Altra metà del Cielo

La cerimonia di consegna del contributo è avvenuta durante l’Assemblea generale dello Spi. Le associazioni beneficiarie dell'aiuto economico sono Telefono Donna, Fondazione Zanetti e L’Altra metà del Cielo, le cui portavoce hanno presentato le loro attività, che vanno dal sostegno psicologico e legale, alla presa in carico di donne (spesso con figli) che hanno bisogno di un rifugio per poter ricominciare a vivere, fino alla ricerca di un lavoro che permetta loro di essere indipendenti economicamente.

Tra i temi emersi, la necessità di formare i “nuovi giovani” sul rispetto della dignità della donna, nel tentativo di creare una nuova cultura di genere. Toccanti le esperienze raccontate. Con il suo coordinamento donne, lo Spi ha deciso di promuovere nei prossimi mesi momenti di formazione e condivisione sul tema della violenza sulle donne, oltre che alla medicina di genere, altro tema negli ultimi mesi sotto i riflettori.

Al termine dell’assemblea, dopo gli auguri per un anno migliore, lo Spi ha consegnato ai presenti “Agendo 2023”, agenda che mette in evidenza le conquiste normative sul fronte delle pari opportunità, realizzato grazie al contributo di diverse realtà del territorio tra cui proprio la Cgil.