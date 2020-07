Sanata una ferita: lunedì apre il sottopasso pedonale di Rivabella

Partiti a fine maggio 2019, sono terminati i lavori per la realizzazione del manufatto, che trova spazio nel sedime del vecchio passaggio a livello soppresso di via Alla Spiaggia.

Il sottopasso sarà aperto all'uso dei pedoni, e alle persone che accompagnano la bicicletta e possono usufruire della canalina realizzata per questo, a partire dalle ore 15 di lunedì 3 agosto e a settembre sarà completato con un montascale, la cui fornitura ha subito ritardi a causa dell'emergenza Covid-19. Il montascale servirà a garantire il superamento barriere architettoniche determinate dai vincoli posti alle dimensioni dell'opera, che non hanno consentito la realizzazione di uno scivolo in grado di garantire la sicurezza dei passanti.