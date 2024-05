Lavori sulla Sp67, fino ad agosto senso unico alternato

La Strada Provinciale 67 diventa a senso unico alternato fino al prossimo agosto. Sono infatti in corso di realizzazione i lavori per un marciapiede nel tratto compreso tra il km 4+085 e il km 4+270 in località Monca nel comune di Casargo.

La Provincia di Lecco ha così provveduto a istituire, con ordinanza, il transito a senso unico alternato gestito da impianto semaforico di cantiere lungo la Sp 67 nel tratto in oggetto. Il provvedimento resterà in vigore fino alle ore 17 di venerdì 9 agosto, escluso sabato e festivi.

Nel frattempo la Provincia di Lecco ha disposto la regolamentazione della circolazione e l’istituzione del senso unico alternato a vista della strada Provinciale 64 Prealpina Orobica in località Culmine San Pietro a Moggio, a seguito di cedimento ciglio di valle.