Lavori conclusi: sul ponte di Sueglio veicoli fino a 7 tonnellate

Sale da 3,5 a 7 tonnellate il limite di massa dei veicoli che possono transitare sul ponte di Sueglio. L'ordinanza riguarda la Sp67 Alta Valsassina e Valvarrone dir. 3 Sueglio, e il ponte stradale a scavalco della Valle del Sales risalente agli anni 1930.

A seguito del deterioramento delle condizioni di conservazione della struttura, in particolar modo derivante dall'ampio distacco di porzioni del calcestruzzo copriferro dalle travi del solaio e dalle pile di sostegno, oltre al consistente stato di ossidazione dei ferri di armatura scoperti, lo scorso anno era stata disposta la limitazione al transito per i veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate con prescrizione di distanziamento minimo obbligatorio di 30 metri.

I tecnici incaricati dalla Provincia hanno dato corso agli interventi di rinforzo strutturale al ponte, a seguito dei quali l'ingegner Francesco Brachini, direttore dei lavori, ha rilasciato dichiarazione con la quale si attesta che la portata massima del manufatto è pari al transito di un solo veicolo con massa a pieno carico di 7,00 tonnellate e con velocità non superiore a 20 km/h.

Per questo motivo è stata istituta la limitazione al transito dei veicoli o complessi di veicoli aventi massa superiore a 7,00 tonnellate con prescrizione di distanziamento minimo obbligatorio di 30 metri e limite di velocità massima consentita di 20 km/h, in corrispondenza del ponte sulla Valle del Sales in comune di Sueglio, presso il pk 1+700 circa della la Sp67 Alta Valsassina e Valvarrone dir. 3 Sueglio, a decorrere dalle ore 12 di Giovedì 9 novembre 2023.