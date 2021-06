Sostituzione delle lampade: la galleria tra Varenna e Perledo chiude una settimana in orario notturno

L'impianto di illuminazione non funziona in maniera corretta e lo spegnimento di numerose lampade compromette la sicurezza della circolazione: intervento degli operai incaricati dalla Provincia dal 28 giugno al 3 luglio

La galleria tra Varenna e Perledo chiude una settimana in orario notturno per la sostituzione dell'impianto di illuminazione.

Lungo la SP72 del Lago di Como, infatti, nel tratto compreso tra il pk 72+200 circa (intersezione con Viale G. Polvani di Varenna) e il pk 74+500 circa (Rotatoria Malpensata di Perledo) nei territori comunali di Varenna e Perledo, nelle due gallerie l'impianto di illuminazione non funziona in maniera corretta, con lo spegnimento di numerose lampade che compromette la sicurezza della circolazione.

Per sostituirle è necessario occupare l'intera sede stradale: per questo motivo la Provincia di Lecco, con ordinanza n° 46, ha istituito il divieto di transito in orario notturno, dalle ore 22 alle 6, nel tratto sopra specificato, da lunedì 28 giugno a sabato 3 luglio.