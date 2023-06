Benessere green: la Spa della Brianza che adotta alberi

Rilassarsi nel centro benessere e allo stesso tempo far piantare un albero a distanza per aiutare la natura. Consiste in questo l'iniziativa della Monticello Spa&Fit che in vista del 5 giugno, Giornata mondiale dell’ambiente, annuncia "con orgoglio" orgogliosa la scelta di collaborare con Treedom, realtà italiana che offre la possibilità di piantare alberi a distanza, permettendo poi di rimanere aggiornati sull'impatto positivo che questi hanno sull'ambiente e sulle persone.

La Spa "oasi di relax immersa nella verde Brianza, che del legame con la natura ne ha fatto la propria filosofia di benessere e rigenerazione" conferma così il proprio impegno nei confronti dell’ambiente e l’attenzione verso scelte sempre più sostenibili.

Dove saranno piantati i nuovi alberi

"Grazie alla collaborazione con Treedom, vogliamo contribuire a un cambiamento positivo per l’ambiente - commenta Federica Atza, direttrice Monticello Spa&Fit - Stiamo facendo crescere alberi in 6 paesi nel mondo, Camerun, Ecuador, Ghana, Kenya, Madagascar e Tanzania, che contribuiranno ad assorbire CO? e generare frutti preziosi per il sostentamento delle comunità locali. Ogni singolo albero verrà fotografato e geolocalizzato al momento della piantumazione, per garantire la massima trasparenza".

Come funziona l'iniziativa green

Tutti potranno dare il proprio contributo piantando un albero nella foresta di Monticello Spa, un piccolo gesto per un grande obiettivo: prendersi cura del pianeta Terra e renderlo un posto migliore, oggi e domani. "Gli alberi che vengono piantati apportano grandi benefici all’ambiente e alle persone che lo abitano, una filosofia in linea con la mission di Monticello Spa&Fit: diffondere benessere a 360 gradi".

Con un piccolo contributo è possibile diventare parte attiva di questa community dall’anima green e dalla vocazione al benessere, usufruendo di uno speciale sconto promosso da Monticello Spa&Fit (valido fino al 25 giugno). Per ulteriori informazioni, consultare la pagina dedicata a Treedom sul sito www.monticellospa.it

Ogni anno il centro benessere di Monticello pianterà 200 alberi (Anacardo in Ghana, Cacao in Camerun, Caffè in Ecuador, Tefrosia in Madagascar, Jacaranda in Tanzania e Grevillea in Kenya) per un totale di 600 nuove piante in tre anni. "Un impegno concreto e importante, che sostiene completamente un concetto di sostenibilità circolare, da quella ambientale fino a quella sociale.

Filosofia e azione di Treedom

Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2010 a Firenze, Treedom ha piantato più di 3.000.000 di alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia. Tutti gli alberi vengono piantati direttamente da contadini locali e contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici. Grazie a tale business model, Treedom fa parte dal 2014 delle Certified B Corporations, il network di imprese che si contraddistinguono per elevate performance ambientali e sociali. Treedom finanzia direttamente progetti agroforestali, diffusi sul territorio.

La filosofia è quella di realizzare ecosistemi sostenibili e permettere a migliaia di contadini di far fronte ai costi iniziali della piantumazione di nuovi alberi, garantendo nel tempo sovranità alimentare ed opportunità di reddito. Tutti gli alberi, infine, nel corso della propria crescita assorbono CO? generando naturalmente un beneficio per l’intero pianeta.