Controlli serrati nel fine settimana: fermati due giovani spacciatori

Controlli intensi nel corso del fine settimana pasquale. Durante i servizi predisposti dal Questore della Provincia di Lecco Alfredo D'Agostino, sabato pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato – Squadra Volanti hanno denunciato due stranieri, entrambi cittadini della Sierra Leone di 28 e 24 anni incensurati e regolarmente presente sul territorio nazionale italiano, perchè trovati in possesso di circa 75 grammi di hashish.

Il lancio della droga e il fermo

In particolare gli operatori impegnati nel servizio di controllo del territorio, stavano transitando in via Renzo Piano, nella zona del centro commerciale "La Meridiana" quando hanno notato due individui che, alla vista della volante, tentavano di dileguarsi senza farsi notare con il chiaro intento di eludere il pattugliamento.

Il loro atteggiamento sospetto non è sfuggito agli operatori della Volante, i quali si sono messi all’inseguimento degli stessi. Nella circostanza i due giovani, nel tentativo di disfarsene, hanno gettato due involucri contenti hashish, subito recuperati dagli agenti.

Una volta raggiunti e bloccati, i due africani sono stati condotti in Questura, dove sono stati sottoposti a fotosegnalamento e denunciati per il possesso di sostanze stupefacenti finalizzato allo spaccio.