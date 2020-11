Anziani in difficoltà, il poliziotto porta loro la spesa dopo il servizio

Poliziotto smonta dal servizio e si occupa di assistere un'anziana coppia di Bellano che, senza congiunti, si è ritrovata impossibilitata ad approvvigionarsi di beni di prima necessità. È davvero una bella storia quella che ha coinvolto l'agente scelto della Questura di Lecco Giuseppe Virgilio e i bellanesi Lucia e Romeo, in grado di evidenziare ancora una volta il senso civico dei rappresentanti dello Stato e la riconoscenza del cittadino.

Gli anziani, nei giorni scorsi, si sono visti costretti a telefonare alla Polizia stradale di Bellano per chiedere se esistesse la possibilità di effettuare la spesa con consegna a domicilio. A ricevere la chiamata proprio l'agente Virgilio, che non ha esitato a prendere in carico di persona la richiesta della coppia, occupandosi della spesa e della consegna una volta terminato il proprio servizio lavorativo.

Non solo: il poliziotto lecchese ha aiutato Lucia e Romeo anche nei giorni successivi, tanto che i due bellanesi hanno voluto scrivere una lettera al questore di Lecco esprimendo il proprio sentito ringraziamento.

La lettera di Lucia e Romeo

Al Questore di Lecco

Mi rivolgo a lei per complimentartmi per il prezioso servizio che mettete a disposizione dei cittadini. Siamo due persone molto anziane e in questo momento difficile siamo stati lodevolmente aiutati dal sig. Virgilio Giuseppe, vostro dipendente. Grazie di cuore

Lucia e Romeo Erba, Bellano frazione di Bonzeno

