Torna la spesa solidale: coinvolti nove punti vendita "Conad" della provincia di Lecco

La spesa solidale torna a Lecco e nel resto della provincia. Sabato 15 maggio torna l’iniziativa “Dona una spesa”, la raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà economica promossa da Conad Centro Nord in collaborazione con tutti i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) delle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e di tutta la Lombardia. Nata otto anni fa a Parma ha poi esteso i confini lo scorso anno, con lo scoppio della pandemia, a Reggio Emilia, Piacenza, Bergamo e Brescia e da maggio coinvolgerà tutta la Lombardia grazie alla collaborazione dei sei Centri di Servizio per il Volontariato Lombardo.

Nella giornata di sabato, in tutti i 260 punti vendita Conad Centro Nord saranno presenti migliaia di volontari delle centinaia di associazioni del territorio coinvolte che consegneranno ai clienti un sacchetto da riempire con quei generi non deperibili necessari nella dispensa di migliaia di famiglie in situazione di povertà: olio, tonno, legumi, carne in scatola, pasta, farina, biscotti, merendine, zucchero, alimenti per bambini ma anche prodotti per l’igiene personale.

Ogni cittadino può fare qualcosa per aiutarle, trasformando un gesto quotidiano in un gesto di solidarietà: i generi alimentari raccolti saranno messi a disposizione delle famiglie tramite i servizi attivati dalle tante associazioni che su tutto il territorio Lombardo operano quotidianamente al loro fianco. È un aiuto oggi più che mai essenziale per la serenità di tantissime famiglie che si sono ritrovate fragili con l’emergenza Covid-19.

I volontari saranno presenti in 9 punti vendita Conad del territorio lecchese:

Conad Lecco C.so Bergamo Comitato del quartiere di Chiuso Conad Lecco Turati San Vincenzo Lecco Conad City Lecco Orione Cittadini del quartiere che distribuiranno alle associazioni Conad Casatenovo Pastorale giovanile in collaborazione con Caritas Casatenovo Conad City Osnago Associazione Il pellicano Negozio Plebani Carrello “sospeso” Conad Calolziocorte Caritas Calolziocorte Conad City Colico Croce rossa Colico Conad City Mandello del Lario Alpini Mandello e San Vincenzo Mandello



Partecipare sarà ancor più facile grazie all’operazione Bis su tanti articoli perché, a fronte di un prodotto acquistato, Conad ne regalerà uno uguale. Così aiutare gli altri sarà semplice e meno oneroso. La spilla rotonda rossa e blu sarà il segno distintivo dei volontari e, dove non saranno presenti, il punto vendita allestirà un “carrello sospeso” nel quale mettere la spesa da donare.

Una catena solidale che Conad Centro Nord porta avanti fin dal primo lockdown: sono state numerose le iniziative attente alle fragilità messe in campo dalla società cooperativa come la spesa sospesa o il sostegno ai volontari nella spesa a domicilio.

92mila chili di beni donati nel 2020

“Dona una spesa” del settembre 2020 aveva coinvolto le province lombarde di Bergamo e Brescia, oltre che le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia per un totale di quasi 92.000 kg di beni donati. Di questi quasi la metà erano stati raccolti nelle due province lombarde (42.358 kg tra Bergamo e Brescia). Con questa raccolta alimentare l’attenzione al territorio prosegue e quest’anno si arricchisce dell’iniziativa “La spesa solidale”: dal 16 maggio al 16 giugno i consumatori potranno donare punti o denaro in cassa che saranno destinati ad associazioni locali impegnate nella lotta alla povertà, per l’acquisto di beni di prima necessità a favore di persone bisognose.

«I punti soci Conad sono all’interno delle comunità e ogni giorno vivono quello che sono le esigenze del territorio cercando di dare una risposta concreta ai bisogni - afferma Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord -. La grave crisi sociale scatenata dalla pandemia ci ha fatto porre sempre più attenzione alla lotta alla povertà e per questo ci siamo impegnati ad estendere su tutta la rete l’iniziativa Dona Una Spesa che riesce a dare un po’ di respiro ai territori in cui siamo presenti affiancandola da Una Spesa Solidale per dare un contributo continuativo alle realtà locali che si occupano di indigenza».

«CSV Monza Lecco Sondrio ha investito molte energie sul tema della povertà alimentare svolgendo un ruolo di regia rispetto alle tante progettazioni portate avanti dalle associazioni coinvolte nelle 3 province di riferimento – sottolinea Filippo Viganò, presidente di CSV MLS – mettere in comunicazione le associazioni tra loro permette uno scambio di informazioni e buone prassi e aiuta a creare condizioni di progettazione e co-progettazione con gli enti pubblici. Una grande sfida a cui non ci siamo mai sottratti. L'iniziativa Conad è un’importante occasione di collaborazione tra terzo settore ed organizzazioni private che produrrà un enorme beneficio a sostegno di migliaia di famiglie fragili».

«Se abbiamo imparato qualcosa nell’ultimo anno, è che di fronte a una società infragilita e disorientata l’antidoto può essere quel piccolo aiuto che ciascuno di noi può dare. Anche solo mettendo un pacco di pasta in più nel carrello». È con questo appello che gli organizzatori dell’iniziativa invitano i cittadini a donare una spesa sabato 15 maggio.