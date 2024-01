SuperEnalotto e Gratta e Vinci, i lombardi spendono quasi 800 milioni

Nel 2022 la spesa nei giochi numerici a totalizzatore, come il SuperEnalotto, il Win for life o l'Eurojackpot si è attestata a 1 miliardo e 42 milioni di euro, in aumento rispetto ai 688 milioni di euro registrati nel 2021. Il dato è influenzato dalle chiusure dei punti fisici del 2021 a causa della pandemia. È quanto emerge dal Libro Blu dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo l'agenzia Agimeg.

Quasi mezzo miliardo in Lombardia

I lombardi spendono sempre di più al gioco. E, in particolare, sono proprio i giochi citati sopra, tra cui il Superenalotto, a piacere ai cittadini della nostra regione.

Stando ai dati diffusi da Agimeg nel 2022 la raccolta lombarda si è attestata a 479,55 milioni di euro, una cifra sbalorditiva se confrontata con quella del 2020, ovvero 265 milioni e 650mila euro. In soli due anni un incremento di circa l'80%.

Sempre restando ai dati del 2022, questi concorsi hanno distribuito vincite per quasi 239 milioni di euro, portando la spesa totale annuale (raccolta meno vincite) a 240 milioni.

La Lombardia è nettamente la regione in cui il gioco ha avuto i riscontri più alti, seguita dal Lazio (212,22 milioni), Campania (186,07) e Veneto (130,33). La raccolta totale in Italia si è attestata a quasi 2 miliardi di euro. Le vincite complessive arrivano a superare i 900 milioni.

La tabella

Così al "Gratta e Vinci"

Facendo sempre riferimento ai dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la spesa per Gratta e Vinci e lotterie nel 2022 è stata pari a 2.842 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 3.141 milioni di euro del 2021 a 2.420.

Sul primo gradino del podio la Lombardia con 533 milioni di euro spesi, seguita dal Lazio (348 milioni di euro) e Campania (236 milioni di euro).