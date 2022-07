Identificazione gratis per rilascio spid agli utenti del Centro impiego e collocamento disabili

Un servizio di identificazione gratuito per il rilascio dello Spid agli utenti del centro per l'Impiego e del Collocamento disabili. La Provincia di Lecco ha infatti ottenuto da AgID - Agenzia per l?Italia digitale - l?autorizzazione al servizio di verifica dell'identità personale degli utenti del Centro per l?impiego e del Collocamento disabili che vogliono dotarsi dello Spid, l?identità digitale e personale di ogni cittadino grazie alla quale è riconosciuto dalla pubblica amministrazione la possibilità di utilizzare in maniera personalizzata e sicura i servizi digitali.

Dall'accesso al sito web della Regione per visionare il proprio fascicolo sanitario, alle dichiarazioni dei redditi precompilate sul portale dell'Agenzia delle Entrate, passando per l'utilizzo dell'app IO, le domande di disoccupazione all'Inps e tanto altro: lo Spid è sempre più prezioso e necessario. Ma non sempre così semplice, soprattutto in fase di attivazione e utilizzo delle password.

La Provincia ha allora cercato di semplificare la vita almeno ai cittadini alla ricerca di un lavoro. Gli utenti del Centro per l?impiego e del Collocamento disabili possono così recarsi, su appuntamento (telefono 0341 295535), presso gli uffici provinciali di corso Matteotti 3 per ottenere lo Spid, utilizzando il servizio gratuito di identificazione Rao - Registration Authority Officer della Provincia di Lecco.

"Siamo lieti di offrire gratuitamente il servizio di apertura dello Spid e di metterlo a disposizione degli utenti del Centro per l?impiego e del servizio Collocamento disabili - commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato ai Centri impiego Carlo Malugani - Agevolare gli utenti in un momento delicato, come può esserlo quello della ricerca del lavoro, è un obiettivo della nostra Amministrazione, che vuole essere di aiuto ai propri cittadini. La possibilità di essere identificati per il rilascio dello Spid presso il nostro Centro per l?impiego è un chiaro esempio di interoperatività tra gli spazi fisici della pubblica amministrazione e le piattaforme digitali, che devono sempre lavorare in parallelo per offrire il miglior supporto ai cittadini".