Valmadrera: apre lo Sportello informativo amianto con il Gruppo Aiuto Mesotelioma

Il Comune di Valmadrera ha approvato lo schema di protocollo d'intesa con l'associazione GAM - Gruppo Aiuto Mesotelioma per la gestione dello Sportello informativo amianto. L'associazione svolgerà il proprio servizio gratuito di informazione e di consulenza su vari argomenti:

Amianto - informazioni generali (cos'è, dov'è contenuto, cosa può provocare, precauzioni);·

Mesotelioma e malattie asbesto correlate, informazioni generali e sostegno a chi è ammalato; contatti di associazioni nazionali;·

Informazioni sui diritti per chi si ammala per esposizione all'amianto (sia da causa ambientale che lavorativa);·

Informazioni sull'Associazione e sulle iniziative di sensibilizzazione del territorio;·

Informazioni Sugli adempimenti di legge previsti per i cittadini in materia di amianto, in collaborazione con l'ufficio tecnico comunale;

Informazioni Su bandi regionali/nazionali per la rimozione dell'amianto e contestuale supporto ai cittadini nelle procedure di partecipazione tramite professionalità dell'associazione;

Sensibilizzazione del territorio contro il pericolo dell'amianto.

Fino a che non sarà risolta la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 il servizio sarà effettuato esclusivamente via telefono/via WhatsApp o a mezzo e-mail (all’indirizzo che sarà fornito dall'Associazione); terminato il periodo emergenziale, il servizio sarà attivato in presenza (previo appuntamento telefonico con il GAM) negli spazi messi a disposizione gratuitamente dal Comune. Non appena il servizio sarà attivato saranno resi noti orari di accesso e i riferimenti di contatto.