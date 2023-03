Volontari in camper alle case popolari per ascoltare i più bisognosi

"Confrontarsi e studiare possibili soluzioni ai problemi delle persone più fragili o in difficoltà". Questo l'obiettivo dell'ultima iniziativa in ordine di tempo, messa in atto dai volontari dello Sportello d'ascolto di Calolziocorte, un servizio prezioso attivato all'interno del circolo Arci Spazio condiviso di piazza Regazzoni.

Questa volta il team guidato da Corrado Conti, Dario Consonni e Daniele Vanoli si apposterà in camper nei pressi delle case popolari per ascoltare problematiche ed esigenze dei concittadini potenzialmente più fragili o meno abbienti. A loro i volontari ed esperti cercheranno di dare informazioni utili e indicazioni concrete su come muoversi nel caso di problematiche riguardanti casa, ricerca di un lavoro, eventuali necessità assistenziali o altro.

"Da sempre aiutiamo chi per strada rischia di rimanerci, ora gli andremo ancora più incontro"

"I volontari dello Sportello d'ascolto del circolo Spazio condiviso, dopo aver distribuito e raccolto un questionario sui bisogni degli abitanti delle case popolari di Calolziocorte, hanno deciso di ampliare le occasioni di ascolto - confermano Conti, Consonni e Vanoli - Così, dal 23 marzo, tutti i giovedì dalle 18:00 alle 20:00 ci avvicineremo alle persone più bisognose con una modalità mobile. Da sempre aiutiamo chi per strada rischia di rimanerci, ora gli andremo ancora più incontro: ci troverete infatti a bordo di un camper vicino alle case popolari, in via Di Vittorio. Lo Sportello aumenta così spazi e orari con lo scopo di sostenere i cittadini più bisognosi e nel tentativo di stimolare le istituzioni pubbliche a intervenire direttamente"

Presso la sede di piazza Regazzoni dove dall'estate 2018 a oggi sono passate centinaia di persone "saremo comunque aperti il martedì e il mercoledì". Per prendere appuntamento basta chiamare prima il numero 0341 630602. Per illustrare i risultati del questionario sulle case popolari e le nuove iniziative dello Sportello del circolo Arci Spazio Condiviso i coordinatori del servizio terranno una breve presentazione pubblica proprio giovedì 23 alle 17.15 in via Di Vittorio.