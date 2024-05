Mandello, gli autovelox 'traslocano' da Olcio in centro paese

A Mandello gli autovelox traslocano. In molti, nei giorni scorsi, hanno notato lungo la Provinciale 72 la presenza di due box arancioni, le famigerate 'scatole' destinate a ospitare i velox deputati al rilevamento delle velocità dei veicoli in transito.

Non solo i due apparecchi sono simili a quelli collocati qualche anno fa a Olcio, sono proprio gli stessi, che l'Amministrazione ha deciso di spostare. A spiegare il perché è l'assessore Sergio Gatti.

"Abbiamo deciso di spostarli perché a Olcio non erano più funzionali, avendo posizionato il semaforo intelligente che diventa rosso quando si superano i 50 all'ora - dichiara Gatti a LeccoToday - Ne abbiamo messo uno sul rettilineo della SP72 in prossimità della Gilardoni Raggi X e l'altro sempre sulla Provinciale in zona edicola, sotto la stazione ferroviaria. Ne prenderemo a breve un terzo da posizionare in zona chiesa di Debbio, venendo da Abbadia".

Contrariamente a quanto si pensa, questi box sono spesso vuoti. "I danni che qualcuno ha già arrecato alle scatole sono ininfluenti, l'autovelox vero e proprio non c'era - prosegue Sergio Gatti - Li posizioneremo a campione, perché gli automobilisti vanno troppo veloci. Non è vero che vogliamo 'fare cassa' come ho sentito dire in giro. L'obiettivo dell'Amministrazione è ridurre la velocità e gli autovelox fungono da deterrente. Se vai a 50-55 all'ora multe non ne prendi. E ci tengo a precisare che, paragonandoci a cittadine grandi come Mandello, nel 2023 siamo risultati molto al di sotto a livello di sanzioni comminate".