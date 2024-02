Esselunga, anche il nuovo spot "La carota" fa discutere

“Nel bene o nel male, purché se ne parli”. 134 anni dopo "Il ritratto di Dorian Gray" di Oscar Wilde (1890), in casa Esselunga si stanno vivendo mesi di grande visibilità per la serie di spot televisivi diffusi in Italia. La catena di proprietà della famiglia Caprotti, che in provincia di Lecco ha cinque punti vendita, è di nuovo sulla bocca di tutti per "La carota", sequel dell'ormai celebre "La pesca" e de "La noce" andati in onda nel 2023.

Esselunga ha lanciato il terzo spot-episodio della campagna "Non c'è una spesa che non sia importante". Lo spot, trasmesso per la prima volta lunedì 5 febbraio, racconta di Arianna, giovane ragazza che manifesta il suo desiderio di indipendenza incontrando un'iniziale resistenza da parte del padre. Un ruolo fondamentale è affidato alla musica con il brano del cantautore genovese Gino Paoli e di Beppe Vessicchio dal titolo "Ti lascio una canzone".