La stagione culturale mandellese diventa occasione di lavoro per studenti

Il Comune e il Punto Giovani cercano una figura tra i 18 e i 25 anni per un'esperienza professionalizzante nei settori artistico/fotografico e comunicazione/social nell'estate 2021

Occasione di collaborazione per un/una giovane mandellese tra i 18 e i 25 anni nella stagione culturale estiva del Comune di Mandello con particolare riguardo al Festival della Letteratura 2021.

Quest'anno l'assessorato alla cultura del Comune di Mandello propone un ricco programma per l'edizione 2021 del Festival della Letteratura: un'iniziativa culturale e artistica dedicata alla letteratura che prevede una rassegna di incontri con autori e spettacoli interpretati e rappresentati da artisti nazionali e locali e corsi di formazione per insegnanti e genitori degli asili nido, scuole infanzia e scuola primaria e per i ragazzi della scuola secondaria.

Il Comune di Mandello e il Punto Giovani cercano un giovane studente-essa/inoccupato-a/disoccupato-a per svolgere una esperienza professionalizzante nei settori artistico/fotografico e della comunicazione/social nell'estate 2021.

Il/la giovane si occuperà di:

1) fotografia degli eventi, delle presentazioni e esibizioni degli scrittori e degli artisti ingaggiati nel ricco calendario di iniziative del Festival della Letteratura

2) comunicazione e promozione social del festival (pagine social, sito internet, comunicazione e pubblicità)

Il periodo di attività è tra maggio e settembre 2021, da organizzare in base agli eventi programmati (e in base agli aggiornamenti legati alla situazione sanitaria). Al/alla giovane sarà offerta una collaborazione lavorativa retribuita con il Comune di Mandello del Lario.

Come candidarsi

Per candidarsi c'è tempo fino al 25 aprile 2021 e occorre registrarsi tramite apposito modulo. La selezione verrà affidata agli operatori del Punto Giovani che valuteranno, in seguito al colloquio, competenze, motivazione, disponibilità.

Sui Social Facebook (@puntogiovanimandello) e sul profilo Instagram (@puntogiovanimandello) si possono reperire le informazioni dettagliate e il form di iscrizione. Gli operatori del Punto Giovani possono essere contattati per ulteriori approfondimenti via mail puntogiovani@mandellolario.it o tramite whatsapp 345 5777999.