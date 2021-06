L'idea vincente di Ettore: coltivare a Barzago il luppolo per i birrifici

Come sfruttare alcune terreni inutilizzati? Semplice: coltivando luppolo per intercettare la sempre più frequente richiesta da parte dei birrifici della zona. L'azienda agricola Luppolina, una start-up di giovani imprenditori agricoli a Barzago, ha ricevuto lunedì la visita del consigliere regionale Alessandro Corbetta (Lega).

«La Lombardia - dichiara Corbetta - è la prima regione italiana per consumo di birra ed è in testa anche per il numero di birrifici artigianali. Ottima idea quindi quella realizzata da Ettore Formenti di Albiate e altri giovani imprenditori brianzoli che hanno deciso di convertire alcuni terreni di Barzago alla coltivazione del luppolo, andando incontro a una domanda sempre maggiore di questo prodotto. Sono gli unici in Brianza e tra i pochissimi in Lombardia a coltivarlo».

«Oggi il luppolo è quasi totalmente importato dall'estero ed è lo stesso mercato a richiedere di poter disporre di una materia prima nazionale e di qualità, nel pieno spirito dell’agricoltura a km 0 e intercettando le opportunità offerte dai micro-birrifici, la cui produzione è in costante crescita già da parecchi anni. Si tratta di una coltivazione innovativa e sostenibile - prosegue Corbetta - che potrebbe rappresentare un'importante opportunità lavorativa per tanti agricoltori e giovani. Ci sono tutte le carte in regola per creare la filiera del luppolo in Lombardia e creare una birra lombarda al 100%. Ci attiveremo insieme all'assessore regionale all'agricoltura Rolfi per andare in questa direzione».