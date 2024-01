Vento forte e neve, chiusa la Strada Statale 36

Chiusa la Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga". Anas ha deciso di procedere con lo sbarramento lungo il tratto al km 140,600 a Madesimo (Sondrio) a causa delle forti raffiche di vento e delle condizioni meteorologiche avverse, dato che sull'arteria sta anche nevicando.

Rovesci che gli esperti avevano previsto nei giorni scorsi, come ricordato da SondrioToday.it, con tanto di allerta meteo per la Valchiavenna: “Nelle prime ore di venerdì 19 gennaio è previsto un deciso rinforzo generale della ventilazione da Nord sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali, dove potrà risultare di forte intensità e localmente con caratteristiche di foehn sui settori retici, sulle Prealpi occidentali e sulla fascia pedemontana occidentale. Altrove attesa ventilazione da Est, concentrata soprattutto sulla pianura orientale e sull'Appennino con velocità massima di raffica attorno ai 60 km/h. Su Valchiavenna in particolare, le raffiche potranno superare i 70 km/h fino alle 18:00, mentre successivamente è previsto un generale calo della ventilazione”.