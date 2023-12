La Statale 36 chiusa a Madesimo per una bufera di neve

Provvisoriamente chiusa la tratta di Statale 36 a Madesimo per una bufera di neve. Lo hanno reso noto nella mattinata di oggi, sabato 2 dicembre, gli uffici di Anas a seguito delle forti precipitazioni che hanno interessato sia la provincia di Lecco che quella vicina di Sondrio. Nel lecchese si è trattato soprattutto di pioggia (con neve sulle alture) mentre a Sondrio la neve è scesa copiosa in alcuni località più in quota, come Madesimo.

"La strada statale 36 'Del Lago di Como e dello Spluga è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 140,600 al km 147, 000, a Madesimo, per bufera di neve in corso - precisa l'ente strade in una nota stampa - La statale rimarrà chiusa, per ragioni di sicurezza, fino al miglioramento delle condizioni meteo".