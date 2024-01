Occhio alla chiusura last minute della Strada Statale 36. Anas ha comunicato ai sindaci la limitazione e interdizione al traffico per consentire le attività di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico della galleria "Borbino" e i relativi svincoli, nel tratto compreso tra il km 57+767 e il km 59+000. Prevista, in direzione nord, la chiusura dell'uscita Abbadia Lariana e il restringimento della carreggiata destra dalle 23 di venerdì 19 alle 5 di sabato 20 gennaio.

Per via delle limitazioni al traffico, i veicoli che percorrono la SS 36 in direzione Sondrio per raggiungere la località di Abbadia Lariana, dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Bellano e percorrere la Strada Provinciale 72 in direzione Milano e i veicoli che percorrono la SP 72 in direzione Milano, dovranno obbligatoriamente immettersi sulla SS 36 dallo svincolo di Bellano.