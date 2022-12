Presto al via la manutenzione del cavalcavia di Bosisio lungo la Statale 36

A partire da lunedi 5 dicembre Anas eseguirà i lavori di manutenzione straordinaria e di rinforzo dell'impalcato del cavalcavia di Bosisio Parini, lungo la strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga", in corrispondenza del medesimo territorio comunale, in provincia di Lecco. Lo ha annunciato oggi l'ente strade, precisando che: "Per consentire lo svolgimento degli interventi in piena sicurezza si rendono necessarie delle provvisorie modifiche alla circolazione, e, per ridurre i disagi del traffico diurno, le limitazioni saranno attive in orario notturno".

Nel dettaglio, tra il km 39,700 e il km 39,200 della SS36 verrà predisposta la chiusura della carreggiata in direzione Milano, dalle ore 21 alle ore 6, del giorno successivo, da lunedì 5 dicembre a mercoledi 7 dicembre. Il traffico verrà deviato lungo le rampe dello svincolo di Bosisio Parini con uscita obbligatoria al km 39,700 e rientro in statale al km 39,300, mediante segnaletica in loco.