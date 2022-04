Statale 36, lavori e chiusure notturne nella galleria del Monte Barro

Lavori notturni nella galleria del Monte Barro con chiusure della carreggiata in direzione Sondrio. Lo ha annunciato Anas dopo aver programmato una serie di interventi di manutenzione straordinaria per il rispristino ed il risanamento delle strutture all'interno della galleria "Monte Barro direzione Nord" lungo la Strada statale 36 "del lago di Como e dello Spluga".

"Al fine di mitigare i disagi al traffico e consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza - annunciono gli uffici Anas - la Statale sarà chiusa tutte le notti a partire da martedi 26 aprile dalle ore 21.30 alle ore 5.30 dal km 44,400 al km 49,100. Le limitazioni al traffico saranno attive dalla domenica al giovedi ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Durante la chiusura il traffico veicolare verrà deviato allo svincolo di Civate (km 44,400) lungo la viabilità alternativa, con rientro in statale allo svincolo di Pescate al km 49,100. I cantieri saranno sospesi per l'esodo estivo da giovedi 21 luglio".