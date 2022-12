Statale 36: lavori nella galleria di Luzzeno, notti di chiusura della tratta a lago

Tre notti di lavori e chiusura nella galleria di Luzzeno, lungo la Statale 36 a lago. Il nuovo intervento di manutenzione si rende necessario per rimediare ai danni legati alla caduta di calcinacci che si era verificata durante la notte tra il 6 e il 7 dicembre scorso quando era stata attuata una prima messa in sicurezza con provvisoria deviazione del traffico lungo la Sp72 e riapertura al transito nel giro di poche ore.

"Anas ha programmato gli interventi di manutenzione per il ripristino del danno sulla volta della galleria Luzzeno, al km 61,270 della statale 36 'del Lago di Como e dello Spluga' nel tratto compreso tra Bellano e Abbadia Lariana, in provincia di Lecco - ha fatto sapere l'ente strade - Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, la Statale 36 sarà chiusa al traffico in direzione sud/Milano da lunedì 19 a giovedì 22 dicembre nella sola fascia oraria notturna 22:00 - 6:00". Durante la chiusura del tratto la circolazione sarà indirizzata in uscita a Bellano con prosecuzione sulla SS754 e SP72 fino al rientro sulla SS36 ad Abbadia Lariana.