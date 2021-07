Vacanze estive, previsto un weekend da bollino rosso anche nel Lecchese

Le indicazioni di Anas per prestare la massima attenzione in queste giornate di traffico molto intenso. In Lombardia la strada più critica è proprio la nostra Statale 36

C'è anche la Statale 36 che attraversa il territorio lecchese - dalla Brianza alla Valtellina passando per Lecco città e i comuni del lago - tra le strade a rischio "bollino rosso" a causa del traffico da esodo estivo di questo fine settimana. A partire dal pomeriggio di oggi, lungo la rete Anas è infatti previsto un traffico molto intenso in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali.

Lo ha reso noto lo stesse ente strade in una nota stampa nella quela viene inoltre precisato: "Si prevede anche un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Oggi dalle 16.00 alle 22.00, domani sabato 31 luglio dalle 8.00 alle 16.00 e domenica 1 agosto dalle 7.00 alle 22.00 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti". Nella lista di arterie a rischio "bollino rosso" l'Anas indica "la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia", l'unica ad alto rischio traffico di tutta la regione.

"Più degli altri anni, a causa dell’emergenza sanitaria, gran parte degli italiani si sposterà all’interno del Paese contribuendo a un incremento del traffico sulle strade - precisano inoltre gli uffici di Anas - Con l’obiettivo di facilitare la mobilità e ridurre i disagi per gli utenti, Anas ha provveduto a rimuovere, a partire dallo scorso 23 luglio e fino al 5 settembre, 435 cantieri degli 800 presenti sulla rete stradale e autostradale di competenza. Parallelamente è stata programmata un'intensa attività informativa, con l’impiego di molteplici canali di diffusione, per l’informazione all’utenza".

Dove vedere le informazioni aggiornate sul traffico

Per un viaggio informato le notizie sulla viabilità sono disponibili al link www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2021. Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali: