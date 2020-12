L’Assemblea straordinaria dei Soci di Silea approva a larghissima maggioranza il nuovo Statuto

L’Assemblea straordinaria dei Soci di Silea, nella seduta di martedì sera cui ha preso parte l’81,06% del capitale sociale, ha approvato a larghissima maggioranza (78,17%) il nuovo Statuto della Società.

"Con l'atto viene recepita la proposta di ampliamento della sfera di attività ad una serie di servizi che, seppure non rientrano strettamente nel ciclo integrato dei rifiuti, d’altra parte sono legati alla gestione del territorio e all’ambiente - ha spiegato la partecipata -. In questo modo viene reso più chiaro il “nuovo corso” della Società nella direzione di una focalizzazione sui temi del riciclo e dell’economia circolare, oltre che sulla gestione del territorio e dell’ambiente in senso lato a servizio dei Comuni".