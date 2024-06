La stazione di Varenna presa d'assalto dai turisti? "Ecco una possibile soluzione"

Il lago come il mare, Varenna come Portofino, treni e battelli presi d'assalto come all'uscita da un concerto di Vasco. Un crescendo forse un po' forte, ma che dà bene l'idea di una problematica sempre più attuale sul ramo lecchese del Lago di Como: quello dell'overtourism, o più semplicemente dell'eccesso di affollamento turistico. Un tema del quale abbiamo già parlato per favorire una riflessione volta a trovare un giusto equilibrio tra il positivo crescendo di visitatori e la presenza di spazi ristretti con trasporti e strade comunque limitati. Pubblichiamo in merito la proposta inviata alla redazione da Liu Lamperti, titolare del Bed & breakfast Le Ortensie e presidente dell'associazione Lettelariamente.

"Organizzare il movimento viaggiatori come nelle grandi stazioni"

"Ecco una possibile soluzione per Varenna - scrive Lamperti - Leggo spesso il problema della presenza eccezionale di viaggiatori alla stazione di Varenna, Perledo ed Esino. Penso si possa risolvere organizzando il movimento viaggiatori come attualmente avviene nelle 'Grandi Stazioni': si prevedono solo due aperture controllate: una per chi arriva e una per chi parte. Quindi a Varenna proporrei di transennare i due ingressi a destra e a sinistra della stazione tenendo i passeggeri sulla piazza antistante. All'arrivo del treno si convoglieranno in uscita coloro che scendono dal treno e in entrata (dalla parte opposta) chi dovrà salire sul treno".

"I due flussi non si toccheranno né si incroceranno e non creeranno quel pericolo e grande confusione che attualmente avviene, considerando l'esiguità delle due banchine - aggiunge Liu Lamperti - Propongo l'uscita dalla parte sinistra e l'entrata dalla parte destra, per intenderci dalla parte dell'agenzia viaggi. Credo che due controllori basteranno per coordinare il movimento passeggeri nei momenti di massima presenza. Sul piazzale antistante basterà esporre due cartelli significativi e informativi 'Entrata - Uscita'. Spero sia utile questa mia considerazione frutto anche dei moltissimi viaggi che ho l'occasione di fare e che mi permettono di confrontare i vari modi di gestire le stazioni".