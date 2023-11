Trenord, aumenta lo stipendio dell'Ad. È scontro in Regione

È di nuovo scontro sull'aumento di stipendio riconosciuto a Marco Piuri. Il manager, direttore generale del Gruppo FNM e amministratore delegato di Trenord, arriverà a incassare 627mila euro annui, di cui 212mila di parte variabile dovuta al raggiungimento di alcuni obiettivi, per effetto della crescita del 20% del proprio corrispettivo. Un aumento finito nell'interrogazione giunta sul tavolo della V commissione regionale Trasporti e Infrastrutture riunitasi giovedì 2 novembre.

“È evidente quanto una retribuzione che si aggira intorno ai 600mila euro annui, a fronte delle pessime performance quotidiane offerte dal trasporto pubblico lombardo attraverso i guasti e i disservizi di Trenord, risulta totalmente scollegata dalla realtà - ha inaugurato la bagarre Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia -. A nostro modo di vedere è ancor più inopportuno, politicamente parlando, che sia data la possibilità a una persona di essere contemporaneamente il direttore generale della "holding" (in questo caso FMN) e l’amministratore delegato della "controllata" (Trenord) che dipende dalla holding. Più volte il M5S ha ribadito la necessità di un cambio di governance per Trenord. Oggi a maggior ragione sottolineiamo l’inopportunità politica di una concentrazione di cariche che consente retribuzioni faraoniche a fronte di standard di servizio pessimi. Imbarazzato, e imbarazzante, l’atteggiamento pilatesco dell’Assessore Franco. Il quale si è limitato a leggere una risposta che scaricava le responsabilità al CDA di Ferrovie Nord Milano. Come se l’assessore non sapesse che è al 57% di Regione Lombardia. Un pensiero politico, in merito a questa imbarazzante questione, da parte del partito di maggioranza relativa sarebbe stato certamente opportuno”.

“La Regione ha abdicato”

“Sui trasporti in Lombardia la Regione non governa”. I consiglieri regionali del Pd Gian Mario Fragomeli, lecchese fresco di nomina a vicesegretario regionale, e Simone Negri hanno proseguito su una linea simile dopo la risposta dell'assessore Franco Lucente all'interrogazione. “La Regione - hanno attaccato i consiglieri dem - che dovrebbe controllare Trenord, avendo il 57% delle quote, abdica al suo ruolo. Si limita a dire che le scelte sui compensi competono alla società. Non dice una parola sul fatto che lo stipendio di Piuri sia aumentato del 20%, arrivando a 627 mila euro, una cifra maggiore di quella percepita da manager che governano società con fatturati ben più alti, e che rischia di lievitare anche il prossimo anno, visto che l’aumento stabilito ha durata triennale. E non mette in discussione la giustificazione dell’aumento, basata solo su indicatori finanziari e non di qualità del servizio”.

“Che il servizio di Trenord - hanno proseguito Fragomeli e Negri - non funziona è evidente a tutti. Ogni mese su decine di direttrici la società è costretta a pagare un bonus per ritardi e soppressioni. Solo due giorni fa, per esempio, la stazione di Mariano Comense è stata chiusa e i pendolari si sono trovati a terra. Ma a non funzionare non sono solo le linee ferroviarie. Le infrastrutture immateriali non sono da meno. Pochi giorni fa è andata in tilt persino la app usata dai passeggeri per vedere lo stato delle corse in tempo reale”.

“Ci si domanda - hanno quindi concluso Fragomeli e Negri - se a governare i trasporti in Lombardia sia la giunta o siano Trenord e Fnm. Anche perché a Trenord è stato rinnovato per 10 anni il contratto di servizio, senza gara, nonostante i pessimi risultati raggiunti ed è stata premiata la sua dirigenza. Un trattamento ben diverso da quello riservato alle agenzie del Tpl, che si vedono tagliati i fondi, sono sottoposte a bandi di gara, mentre i dirigenti non percepiscono alcun compenso”.

“Tutto strumentale, mancano argomenti”

“Le opposizioni, a corto di argomenti sulle politiche della mobilità, tornano a sollevare il tema dei compensi del direttore generale del Gruppo FNM, che ricopre anche la carica di Amministratore delegato di Trenord. I compensi deliberati dal Cda di Trenord per la posizione di Ad sono totalmente riversati a FNM, società quotata, che applica una politica di 'compensation' in coerenza con le dimensioni del business e le responsabilità connesse; commisurata ai benchmark di aziende similari", ha spiegato lo stesso assessore Franco Lucente verso il finire della giornata.

“È quindi, per l'ennesima volta, del tutto strumentale - ha proseguito - la connessione tra il ruolo del direttore generale di FNM e le performance dell'azienda Trenord che, peraltro, stanno progressivamente migliorando anche grazie all'arrivo di oltre 200 nuovi treni acquistati da Regione Lombardia per dare futuro al sistema ferroviario regionale".

“Trenord - ha aggiunto Lucente - è tornata a trasportare, dopo la pandemia, oltre 750mila viaggiatori al giorno con oltre 2.200 corse: un'offerta che non ha alcun paragone nel sud Europa. La qualità del servizio è fortemente condizionata da limiti infrastrutturali che da tempo determinano disservizi. In particolare, negli ultimi mesi la responsabilità dell'infrastruttura, non gestita da Trenord, è crescente: guasti alla rete e ai passaggi a livello, ritardate attivazioni dopo i lavori notturni, scelte di circolazione che penalizzano i treni regionali, rallentamenti generati dai lavori in corso cui si aggiungono gli imponderabili e devastanti eventi meteo. Tutto questo impatta sulla regolarità del servizio e determina una puntualità percepita dai clienti che oscilla tra l'80 e l'85% dei treni che arrivano a destinazione in orario. La puntualità reale generata dell'impresa ferroviaria, calcolata senza cause esterne, oscilla tra il 90 e il 92%. Questo significa che l'inefficienza dell'infrastruttura pesa sulla puntualità per 7-10 punti percentuali. La crescita della qualità dipende da tutti gli attori del sistema”.

“Prendiamo atto che - ha sottolineato in chiusura l'assessore regionale ai Trasporti - mentre continua a crescere la domanda di mobilità collettiva, al confronto politico le opposizioni preferiscono la scorciatoia di argomenti demagogici. Mentre Regione Lombardia si affida a manager di esperienza che progettano a 360 gradi il sistema della mobilità regionale, c'è chi si preoccupa solo di alimentare confusione”.