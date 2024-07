Trenord aumenta lo stipendio di Piuri e la Regione vuole il pieno controllo

Giorni caldi per Trenord. Mentre con frequenza quasi quotidiana vengono segnalati disservizi e criticità, l'azienda pochi mesi fa ha deciso di aumentare lo stipendio dell'amministratore delegato Marco Piuri: nel 2023 il suo compenso ha raggiunto 663.508,67 euro, con un incremento rispetto allo scorso anno di 36.228,92 euro, +15mila sulla parte fissa e +21mila sulla parte variabile. Non è finita, perchè Regione Lombardia è pronta a chiedere il controllo di tutto il capitale sociale di Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia partecipata al 50% da Trenitalia e al 50% da Fnm. Il Gruppo FNM S.p.A. è detenuto per il 57,57% da Regione Lombardia, per il 14,74% da Ferrovie dello Stato Italiane, mentre il restante 27,68% è in mano a privati.

“Stiamo discutendo - ha spiegato il presidente Attilio Fontana replicando a chi chiedeva se la Regione chiederà il 50% più l'1% entro fine mandato - forse non il 50% più uno ma tutto il capitale sociale”. La richiesta avverrà entro la fine di questa legislatura: “Penso proprio di sì - ha spiegato Fontana -. Si sono insediati i nuovi vertici e riprenderemo il dialogo”.

“Gestione fallimentare”

“La Giunta Fontana in questi anni ha solo peggiorato la vita dei pendolari lombardi. Fontana non deve ottenere la piena governance di Trenord ma restituirla a FS per far lavorare chi è capace di farlo. Regione Lombardia negli ultimi anni ha gestito in modo fallimentare il trasporto ferroviario, semmai dovrebbe essere il presidente a cedere le quote regionali a FS. La Regione ha usato le casse di Trenord per strapagare stipendi ai supermanager senza che questi avessero raggiunto performance migliorative”, spiega il capogruppo regionale dei 5 Stelle, Di Marco, dopo le dichiarazioni di Fontana a margine del workshop istituzionale "Alimentazione del bambino e dimensione“.

I pendolari lombardi hanno vissuto anni di disservizi fra ritardi, cancellazioni, aumenti dei titoli, rimborsi che non vengono riconosciuti ai pendolari, treni più alti delle gallerie. Come Movimento 5 Stelle riteniamo che il controllo di Trenord dovrebbe essere restituito a chi ha un know how e delle capacità