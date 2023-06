L’arte della fede: la Chiesa dei SS. Gottardo e Colombano

La chiesa, situata nel comune di Arlate, sorge in una suggestiva e strategica posizione dominante l'Adda. Eretta tra il secolo XI e il XII secolo, faceva parte, in origine, di un complesso monastico cluniacense. Nonostante i diversi interventi di modifica, la struttura dell’edificio non è stata stravolta e la chiesa è ancora oggi uno dei massimi esempi di architettura romanica.

Del monastero di Arlate si ha menzione per la prima volta nel 1162. Il monastero ospitava monache benedettine e dipendeva dal priorato di Pontida, in provincia di Bergamo.

Il nucleo originario risale al X secolo quando la chiesa faceva parte del sistema di fortificazioni del castello di Cisano Bergamasco, che sorge poco distante, poste a difesa del fiume Adda. La chiesa sorge sul punto più alto del poggio che domina la valle solcata dall’Adda, in posizione tale da essere allineata con la torre del castello di Cisano Bergamasco, che si trova sul lato opposto del fiume, in provincia di Bergamo. Per queste caratteristiche si pensa che il nucleo originario della chiesa fosse inserito in un sistema di strutture fortificate poste a difesa del fiume Adda.

Dopo il X secolo, persa la funzione di difesa strategica, venne trasformata in un piccolo monastero che ospitava monache benedettine e dipendeva dal priorato di Pontida, in provincia di Bergamo.

Tra il 1311 e il 1340, il monastero conobbe un lungo periodo di crisi e di decadenza che ebbe termine nel 1475, quando le monache dell’Annunciata di Milano chiesero al pontefice Sisto IV di unire il monastero di Arlate con il loro monastero posto in Milano. Il Papa acconsentì a patto che la chiesa fosse conservata in buono stato. La lontananza tra Arlate e i nuovi proprietari di Milano non favorì il mantenimento in efficienza del luogo. Nel 1610 una visita pastorale testimonia il disordine e la trascuratezza della struttura, minacciata in più parti di crollare. Le disposizioni della visita pastorale ordinarono alle monache dell’Annunciata di riparare almeno la casa del cappellano e la chiesa, prima che tutto cadesse in rovina. Nel 1754 la chiesa si presentava completamente nuova e con altari in stile barocco. Nel 1810 essa fu istituita in parrocchia autonoma, appartenente alla giurisdizione del vicariato foraneo di Brivio.

La chiesa, realizzata in pietra locale (la pietra "molera" della Brianza), dal punto di vista architettonico presenta una facciata a capanna con lesene che rispecchiano la tripartizione interna ed un portale sormontato da monofore.

Internamente lo spazio è articolato in tre navate, con tre absidi; la navata centrale, coperta da capriate lignee, è la più larga; le due minori e il presbiterio sono voltati a crociera. Gli archi sono sorretti da pilastri in pietra viva. Sulla semi-cupola dell’abside centrale, originariamente interamente affrescata, si può ammirare quel che rimane di un affresco raffigurante il Cristo Pantocratore, restaurato nel 2000, datato intorno alla fine del XIII° secolo. Il campanile è opera del XIX secolo, ai tempi dell’istituzione in parrocchia.

Nel corso degli anni il monastero subì diversi rifacimenti succedutisi nei secoli, specialmente nel Cinquecento dove, per volere del Cardinale Carlo Borromeo. Ciò nonostante tali interventi sembrano essere stati intimamente rispettosi dello spirito iniziale dei fondatori. Fondatori che, al principio dell’XI secolo, avrebbero portato il nero abito dei monaci di Cluny, gli illuminati riformatori dell’ordine di san Benedetto, che nel solo territorio lombardo diedero vita, in rapida successione, a una settantina di priorati: centri di spiritualità, ma anche di cultura (chi più, chi meno) e di ospitalità, per viandanti e pellegrini.