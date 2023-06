L’arte della fede: la Chiesa di San Giovanni Battista a Varenna

La chiesa di San Giovanni Battista ha un’origine molto antica: infatti un’epigrafe ne attesta l’esistenza già nel 1143 ed i lavori di ampliamento già nel 1151. Nel Liber Notitiae Sanctorum Mediolani scritto nel XIV secolo da Goffredo da Bussero, l'edificio risultava utilizzato come magazzino. Ad oggi non è ancora chiaro se questa chiesa abbia costituito o meno la sede originaria della pieve di Varenna.

L’edificio, a navata unica coperta con tetto a capriate lignee e terminante in un'abside semicircolare, presenta, al suo interno, un apparato di affreschi di notevole interesse risalenti ai secoli XIV-XVI. Nella navata rimangono le testimonianze più antiche, tra cui il San Giorgio che uccide il drago, dipinto lungo la parete meridionale, di fronte all’ingresso, e il vicino San Giovanni Battista risalenti entrambi al XIV secolo. Il Redentore tra la Vergine e il Battista, nel catino absidale e la Visitazione e il Battesimo di Cristo, adiacenti sulla parete di sinistra, sono stati assegnati alla bottega dei De Magistris.

I restaurati, effettuati da Enzo Vicentini, portarono infatti alla luce l'Adorazione dei Magi a sinistra, a destra San Giovanni Battista con altri Santi e San Giorgio che uccide il drago, all'angolo con la parete occidentale San Cristoforo e nel catino absidale il Redentore tra la Vergine e il Battista. Tra le opere pittoriche si trova anche un affresco, ad oggi molto deteriorato, proveniente dalla casa Serponti raffigurante la Madonna con Bambino realizzato nel 1612 per volere di Giovanni Maria Serponti. San Giovanni Battista è raffigurato in un frammentario affresco posto sulla parete meridionale del XIV secolo. Allo stesso autore e alla stessa epoca si fanno risalire un altro frammento pittorico raffigurante San Giorgio che trafigge il drago per salvare la principessa, della quale si vedono solo parti delle vesti, e, forse, una Adorazione dei Magi sulla parete settentrionale. Il campanile romanico è, infine, costruito verso lago, come era consuetudine anticamente, mentre le campane sono quelle del 1730 donate dai nobili Serponti.