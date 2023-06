L’arte della fede: la chiesa di San Michele a Galbiate

L’edificio è anche noto con la denominazione di "incompiuto" in quanto non fu mai portato a termine completamente. L’attuale grande chiesa, che affonda le sue radici in un'epoca precedente, fu voluta dal notaio galbiatese Francesco Spreafico, che con suo testamento del 1682 dispose la sua realizzazione secondo il progetto dell’architetto milanese Attilio Arrigoni (1640-1709).

La prima attestazione ufficiale della presenza di una chiesetta dedicata a San Michele risale al 1146, anno in cui l’Arcivescovo milanese Oberto da Pirovano la attribuisce al monastero milanese di San Dionigi.

Alcune ricerche suggeriscono che la datazione del primo oratorio di San Michele possa risalire all’epoca longobarda; la conferma delle fonti scritte è assente, ma la dedicazione al Santo protettore dei Longobardi e i recenti ritrovamenti dell’epoca nella vicina località di Monte Castelletto paiono essere due indicazioni piuttosto valide a conferma di questa tesi.

Dagli atti del 1608 della visita pastorale del Cardinale Federico Borromeo, si descrive l'antico edificio ed il suo stato di grave decadimento: “l'Oratorio di San Michele è molto antico, guarda ad oriente, risulta di un'unica navata di circa 25 mq, ha un’altezza immensa, perché del tutto scoperto; sulla facciata ha una porta senza battenti per cui è aperto a tutti e che l’altare è costruito in muratura e manca di qualsiasi ornamento. L’oratorio è del tutto cadente.”

Sempre nello stesso documento si prescrive che al più presto venga restaurato e si dice anche che, ogni anno nel primo giorno delle Rogazioni, il Prevosto vi si rechi in processione con il Capitolo ed il Clero, con grande partecipazione di fedeli.

Pochi anni dopo, tuttavia, le manifestazioni di pietà e devozione verso i morti di San Michele lì sepolti iniziarono a generare un consistente numero di processioni penitenziali e una discreta somma di elemosine; la conseguenza di questo fatto fu l’inizio di una lunga e complessa disputa tra Galbiate e Lecco per la rivendicazione del luogo e dell’annesso oratorio. Il contenzioso, accesosi già dal 1622, si concluse definitivamente soltanto nel 1665 con l’attribuzione della località a Galbiate. Si giunse a questa sentenza in quanto fu riconosciuto l’impegno dei galbiatesi nel restauro della chiesa al fine di incrementare la frequentazione del luogo sacro e della Fiera di San Michele.

Al sacro delle processioni e del culto dei morti, cresciuto ulteriormente dopo la sepoltura dei defunti a causa della peste del 1630, si affianca il profano dell’omonima Fiera, contraddistinta da balli, banchetti e persino spari di mortaretti. A seguito della vittoria della causa da parte dei galbiatesi, l’oratorio viene completamente ristrutturato grazie al sostanzioso contributo del notaio Francesco Spreafico. Tra il 1680 ed il 1682 l’Oratorio di San Michele viene radicalmente restaurato e ampliato: la superficie interna passa da 25 a circa 85 mq. La sua pianta passa da rettangolare a ottagonale secondo il progetto dell’ing. Antonio Riva di Galbiate e il nuovo Santuario, progettato dal noto architetto Attilio Arrigoni, ha poi inglobato, al piano inferiore, una cripta.

Pochi anni dopo, nel 1690, fu inaugurata la Cappella di Sant’Anna, nota come la Cappella dei morti, in quanto ospita gli ossari dei morti sepolti a San Michele. Sant’Anna, madre della Madonna, è infatti comunemente invocata per ottenere la buona morte, in quanto alla stessa erano state risparmiate le sofferenze dell’agonia.

Solo nel 1718 si poté dare corso ai lavori sotto la direzione dell'ing. Fabrizio Sirtori, allievo dell'Arrigoni. Altri interventi si ebbero tra il 1741 e il 1743 e infine nel 1752 fu messo al coperto l'edificio, non seguendo più il progetto Arrigoni che probabilmente aveva previsto una cupola ottagonale con tiburio, ma una soluzione più economica, vale a dire un tetto a capanna secondo il progetto dell'arch. Giuseppe Carcano. Durante il ‘900 il tetto, costruito durante i restauri settecenteschi, crollò ed espose l’interno della chiesa alle intemperie.

Già nel 1885, a detta dello Stoppani, si presentava "allo stato di scheletro spolpato, nido di pipistrelli, di falchi e di barbagianni e stormi di rondini".