L’arte della fede: la Chiesa di San Tommaso di Canterbury a Corenno Plinio

La primitiva costruzione della chiesa di San Tommaso di Canterbury, situata nel borgo medievale di Corenno Plinio nel comune di Dervio, è probabilmente databile intorno al XII in quanto il "Liber notitiae sanctorum mediolani" del 1290 cita la presenza nella pieve di Dervio di una chiesa intitolata a S. Tommaso di Canterbury. L’edificio sorge a ridosso della cinta muraria di un castello, ampio complesso costruito per opera degli Andreani tra il 1363 e il 1370 come fortezza difensiva.

Originariamente edificata come cappella privata, nel 1327 divenne una chiesa effettiva e nel 1356 fu trasformata in parrocchia dall’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo. Nel corso dei secoli ha subito diversi e corposi interventi di restauro: la facciata, più volte rimaneggiata, oggi presenta una veste barocca caratterizzata da un portale del 1698 e da un finestrone tripartito. Intorno alla stessa epoca furono realizzate due cappelle, una dedicata a San Giuseppe, l’altra alla Madonna.

Il corpo principale della navata ha conservato l’impianto originario, ma gli affreschi che si possono ammirare oggi furono nascosti per secoli a partire dal Cinquecento. È probabile che l’ampio presbiterio tardo barocco racchiuda, all’interno della sua pianta, il disegno semicircolare di un’abside romanica. Nei primi anni del XVIII secolo fu innalzato il campanile, che venne poi modificato nel 1795 durante i lavori di ampliamento della chiesa, che portarono, fra l’altro, all’ingrandimento del presbiterio.

Nel 1966 sono stati riportati alla luce vari affreschi sulle pareti laterali della navata, databili tra il ‘300 e il ‘500. Di grande pregio sono i due monumenti funerari, detti "Arche", addossati alla facciata che, insieme alla terza sul muro di cinta del castello, sono testimonianze importanti della scultura gotica lombarda.

Tra i dipinti più antichi, risalenti al Trecento, vi è la rappresentazione di un Santo Vescovo, probabilmente S. Tommaso di Canterbury, incorniciato da una banda bicroma a spina di pesce, su cui poggia uno stendardo. Accanto, racchiusi in una cornice dai lati differenti, si trovano gli Apostoli tra i quali è identificabile solo S. Bartolomeo, per il coltello che tiene tra le mani.

L'affresco della parete settentrionale, verso l’abside, è anch’esso trecentesco e raffigura una Adorazione dei Magi. Risalente al Quattrocento è l’affresco, molto rovinato, sulla parete settentrionale ritraente S. Cristoforo. Nel riquadro a destra è ritratto l’episodio del miracolo di S. Francesco che riceve le stimmate sul monte della Verna. Sempre quattrocentesco è l’affresco, di stampo giottesco, situato sulla parete meridionale, nei pressi del presbiterio. Esso raffigura il supplizio di Santa Apollonia, e alla sua sinistra S. Gottardo.

In una nicchia a destra del dipinto dei Santi Apollonia e Gottardo vi è l’affresco più recente, datato 1538: una Madonna in Trono con a destra S. Sebastiano e a sinistra S. Rocco, circondata da angioletti. Sopra la nicchia ci sono un cartiglio che attesta Sigismondo Andreani come committente dell’opera e, ancora più sopra, due putti che reggono lo stemma della famiglia Andreani.

Sul sagrato della chiesa spiccano le tre arche sepolcrali dei Conti Andreani, pregiate testimonianze della scultura gotica lombarda. Realizzate e collocate nel XIV secolo, due sono addossate ai lati del portale, mentre la terza si trova a sinistra sul muro di cinta del castello.

Il sarcofago più antico, riconducibile all’inizio del Trecento, si trova a destra dell’ingresso. L’imponente edicola, caratterizzata dall'alternanza di conci marmorei bianchi e neri, presenta sulla chiave di volta un Cristo benedicente con a lato due stemmi degli Andriani.

Sulla seconda tomba, a sinistra del portale, oltre agli stemmi nobiliari e al Cristo defunto sul fronte, si notano i simboli degli evangelisti: leone e toro alla base delle colonnine, aquila e angelo in due formelle sui lati interni del monumento.

Al di sopra della copertura si ergono un Cristo crocifisso affiancato da due statue con l’Angelo e la Vergine Annunciata. Il fronte del sarcofago è decorato con un bassorilievo con al centro la Madonna in trono col bambino, a sinistra S. Giovanni e S. Pietro e a destra un vescovo (probabilmente S. Tommaso) e S. Caterina.

La terza arca, realizzata nel 1371 e restaurata nel 1771, originariamente si trovava all’interno della chiesa e poi fu collocata sul muro del castello nel 1870. Caratterizzata da una maggiore verticalità, presenta nella fascia centrale una decorazione coi simboli evangelici e nella parte superiore un Cristo morto e lo stemma degli Andreani.