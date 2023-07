In vetta al Monte Due Mani: Il bivacco Locatelli

Il Monte Due Mani è situato in prossimità del Lago di Como, da cui è separato dal Gruppo delle Grigne e dalla Valsassina e dalla città di Lecco. Costituisce uno dei primi rilievi elevati sul margine meridionale delle Alpi.

Il substrato roccioso è formato da rocce sedimentarie di tipo calcareo-dolomitico. La caratteristica morfologica principale è rappresentata da una lunga cresta spartiacque che separa un versante occidentale, che guarda verso la Valsassina, caratterizzato da pendenza piuttosto regolare, dal versante di Morterone più articolato e caratterizzato da affioramenti rocciosi frequenti. Le rocce affioranti presentano estesi fenomeni di carsificazione, con la formazione di solchi e vaschette di corrosione.

Esistono tre itinerari principali per accedere al Monte Due Mani. Il più utilizzato è quello che parte dal Culmine di San Pietro, un percorso di 10 km e 600 metri di dislivello. Un'alternativa più lunga è il percorso che parte da Maggio che consiste in 13 km e 800 metri di dislivello oppure il più breve e impegnativo parte da Ballabio che in 6 km e con 950 metri di dislivello. Il Bivacco Locatelli, Milani, Scaioli è posto sulla cima del Monte Due Mani (1657 m). Si può raggiungere quindi salendo dalla strada per Morterone, dalla Culmine San Pietro o dalla forcella di Olino.

È stato intitolato a Marco Locatelli, Plinio Milani e Enrico Scaioli, tre alpinisti periti a vent’anni sulla Cresta Segantini in Grignetta ed è conosciuto anche come Bivacco GEFO Olginate.

La struttura in vetroresina a forma di igloo, con pavimento in legno, è dotata di finestre ad oblò sopra le quali sono indicate tutte le cime visibili dagli stessi; partendo dalla porta in senso orario: Monviso, Monte Rosa, Grignone, Grignetta, Legnone, Pizzo Tre Signori, Campelli, Sodadura, Arera, Alben, Costa di Palio, Resegone, Appennini. La vista spazia inoltre su Lecco e la Valsassina e sui Laghi di Pusiano, Annone e Garlate. All’interno del bivacco sono collocati due tavolini, quattro panche e un armadietto, all'interno del quale si trovano alcune provviste e altro materiale.