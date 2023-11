Tra le mura della nostalgia: la Caserma Sirtori

La Caserma Sirtori fu un importante edificio storico-militare situato nella città di Lecco, in Via Leonardo da Vinci. Costruita tra il 1897 e il 1901, rappresenta uno dei principali edifici militari della città.

I lavori risalgono al 1864 e la data ufficiale del 1867 è quella del primo insediamento di reparti militari operativi. Lo stabile, sorto in allora zona di periferia della città di Lecco, in località Pra’, verso la contrada Lazzaretto, era già stato destinato ad uso ospedale per feriti nel periodo della terza guerra d'Indipendenza nazionale, combattuta nel 1866.

Quella della Caserma Sirtori è dunque una storia plurisecolare che visse gli anni più importanti alla vigilia della prima guerra mondiale e nello stesso periodo bellico 1915/1918.

La caserma prende il nome dal generale Ettore Sirtori, un illustre comandante militare italiano che partecipò alla prima guerra d'indipendenza italiana. Durante la sua carriera militare, Sirtori fu coinvolto in diverse battaglie e scontri, dimostrando grande coraggio e abilità tattica. La decisione di intitolargli la caserma è stata presa per onorare la sua memoria e il suo contributo alla storia militare del paese.

La costruzione della caserma fu affidata all'ingegnere militare Vittorio Bellati, che realizzò un edificio imponente e funzionale. La struttura principale comprendeva un corpo centrale con due ali laterali, che inizialmente ospitavano i reparti militari e le strutture di supporto. La Caserma Sirtori divenne quindi un punto di riferimento nel panorama architettonico della città.

Durante la prima guerra mondiale, la caserma fu utilizzata come punto di addestramento per nuovi reclute, ma anche come quartiere generale per le operazioni belliche nella regione. Durante gli anni di conflitto, l'edificio fu inoltre sottoposto a lavori di ristrutturazione e ampliamento per far fronte alle esigenze dell'esercito italiano.

Nel periodo tra le due guerre del Novecento, e sino al settembre 1943, la caserma Sirtori ha visto la presenza degli alpini. Era il centro di reclutamento del battaglione Morbegno del V Alpini. Le reclute si presentavano alla Sirtori per l’arruolamento e ricevevano la divisa militare in grigioverde.

Durante la seconda guerra mondiale, la Caserma Sirtori fu occupata dalle truppe tedesche e subì gravi danni a causa di un bombardamento alleato nel 1944. Dopo la fine del conflitto, l'edificio fu riparato e restituito alle forze armate italiane, che lo utilizzarono come sede di diverse unità militari.

Negli anni successivi, la caserma ha ospitato vari reparti, tra cui il 7º reggimento artiglieria pesante campale, il 6º battaglione bersaglieri e il 54º battaglione fanteria d'arresto. Tuttavia, con la riduzione delle forze armate italiane dopo la fine della guerra fredda, l'edificio ha perso parte della sua importanza militare.

Chiusa dopo gli eventi della primavera 1945, la Sirtori venne riaperta nel novembre 1947 da un plotone della Legnano, giunto dal comando di Bergamo. Lasciata dalla Legnano nel 1974, la Sirtori visse le sue ultime giornate nella primavera 1977. Ad ordinarne la demolizione dell’ala lungo Via Nullo, verso la Canottieri, divenuta pericolante fu il sindaco Giuseppe Pogliani a metà anni ’90.

La storia della Caserma Sirtori di Lecco rappresenta un importante capitolo nella storia militare italiana. Oltre ad aver svolto un ruolo cruciale durante i due conflitti mondiali, l'edificio ha mantenuto la sua importanza come simbolo di coraggio, sacrificio e solidarietà.