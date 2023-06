L’arte della fede: l’Ex Convento della Misericordia a Missaglia

L’ex convento, meglio noto come Monastero di Santa Maria della Misericordia, fu edificato verso la fine del XV secolo dai religiosi francescani dell’Osservanza.

La tradizione fa risalire al beato Michele da Carcano di Lomazzo, vicario dell’Osservanza milanese dei frati minori francescani, l’iniziativa della costruzione del convento, portato poi a termine da un altro beato, Francesco dei principi Trivulzio, il quale aveva ricevuto l’autorizzazione a fondare e a portare a compimento cinque monasteri, uno dei quali in “Monte Brianza" in località denominata Monterosso, da papa Sisto IV con bolla dell’8 luglio 1482 e da papa Innocenzo VIII con bolla datata Roma 21 dicembre 1486.

Se, al di là delle bolle papali, incerti risultano l’anno d’inizio dei lavori di costruzione del convento e le tappe della sua edificazione, maggiore certezza esiste a proposito della consacrazione della chiesa, che avvenne il 14 gennaio 1498 ad opera di Guglielmo Corsico, anch’egli dell’ordine dei Frati Minori francescani.

La chiesa, a navata unica, è dotata di numerose cappelle: tre sul lato sinistro erano dedicate a Sant’ Antonio da Padova, San Giuseppe e San Francesco, e altre due, collocate all’ingresso, ospitavano il culto dell’Immacolata e di San Diego d’Alcalà. Il chiostro porticato presenta una sequenza di arcate a tutto sesto su colonne ed è interamente coperto da volte a crociera.

Il livello superiore del chiostro si presenta con loggiato a colonne sul lato nord e, in gran parte tamponato, sul lato ovest, mentre i lati sud ed est hanno fronti finestrati lungo le ali destinate a dormitorio.

Dall’inizio del ‘700 al complesso monastico vengono aggiunte altre strutture, oltre che restaurate quelle esistenti. Viene edificato un oratorio dotato di locali e spazi interni adibiti alla vita comunitaria: refettorio con cantina e dispensa, cucina, foresteria e servizi vari, mentre il piano superiore ospita il dormitorio con sedici celle; nello spazio recintato esterno si trovavano l’orto, il giardino, il pozzo, la vigna, e dei boschetti.

Al suo interno il Monastero presentava numerosi affreschi, in parte però strappati dalle pareti nel 1957, per salvarli dal degrado dovuto all’umidità; oggi sono collocati nella sala di lettura della biblioteca missagliese “Francesco Cherubini” in Piazza della Libertà.

Nel 1798, nel turbolento clima post rivoluzionario dominato dalla rapida ascesa politica e militare di Napoleone, il convento venne chiuso dalle autorità della Repubblica Cisalpina il 10 luglio 1798, nonostante l’opposizione dei frati, i quali dovettero per questo subire anche un processo, e dei deputati di Missaglia, a nome dei circa 1900 abitanti che contava allora il comune.