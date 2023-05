L’arte dell’affresco: la Casa del Pellegrino a Civate

La casa, nel centro storico di Civate vicino all’abbazia di San Calocero, prende il nome proprio dai pellegrini, dai fedeli che si recavano in visita alla Basilica di San Pietro al Monte.

Cenni storici

Le prime testimonianze che attestano l’esistenza dell’edificio risalgono alla prima metà del Quattrocento, quando in una minuta notarile viene citato l’Ospedale, probabilmente identificabile con l’edificio in questione, situato nel caseggiato appartenente al monastero di Civate, identificandolo come luogo di ricovero per i viandanti diretti a S. Pietro al Monte. Da rifugio per i pellegrini passò di seguito a casa signorile. Nel corso dei secoli, infatti, alcune famiglie nobiliari si sono contese la supremazia sul piccolo borgo di Civate e la Casa del Pellegrino da rifugio per i fedeli è divenuta una residenza signorile, abbellita e arricchita da affreschi, che ci raccontano lo sfarzo dell’epoca.

Il complesso architettonico

La Casa del Pellegrino, sviluppatasi intorno a una corte chiusa, si compone di tre parti principali: il settore quattrocentesco situato a nord, con le sale affrescate, gli elementi decorativi e le pareti a graticcio con conci di pietra tufacea; la porzione centrale, successiva, con ampi saloni, soffitti lignei ed archi ogivali che si affacciano sulla corte interna; la porzione dei primi del Novecento, a meridione, addossata alla cortina muraria, più antica. Al primo piano dell’edificio si trovano le camere “pictae” che presentano un ampio ciclo di affreschi raffiguranti scene di caccia e d’amore, databili alla seconda metà del XV secolo. Nel portico del cortile interno e sulle pareti delle camere pictae è possibile osservare gli stemmi delle famiglie Maggi e Canali, che attestano il susseguirsi della proprietà della casa.

Gli affreschi delle camerae pictae

Le scene illustrano episodi legati al tema della caccia (al cinghiale, al falcone, al cervo) e ai piaceri della vita di corte. Era un modo per mostrare la ricchezza e il potere delle famiglie di un tempo e i loro passatempi. In entrambe le stanze, inoltre, sono inseriti dei simboli religiosi (una mano benedicente, una Crocifissione e un monogramma del nome di Cristo entro un cerchio raggiato) che rendono il ciclo di affreschi alquanto enigmatico. Le due camere pictae sono contigue e divise tra loro da una parete di graticcio ed entrambe coperte da un soffitto ligneo. Ad esse vi si accede da un’apertura ad arco in pietra.

La Prima camera picta

Le pareti sono contraddistinte da un fregio superiore con palmette ed uno inferiore con piante e foglie. Qui è possibile ammirare scene dedicate alla caccia: vediamo infatti il battitore con il corno in bocca, che fischia per dare il via alla battuta di caccia al cervo e alle lepri. La scena è densa di simbologie, una di queste è la raffigurazione del cervo, avente una doppia connotazione:

- la valenza aristocratica del cervo, la cui caccia era segno di intelligenza e destrezza

- il carattere sacro dato nel Medioevo dalla Chiesa associando il sacrificio del cervo al sacrificio di Cristo.

Sopra la scena vi è un motivo floreale intervallato da raffigurazioni e simboli di connotazione religiosa, tra cui un tondo che racchiude un grande sole dorato e fiammeggiante, al cui interno è dipinto il trigramma JHS ovvero Jesus Hominum Salvator. Un simbolo religioso all’interno di una rappresentazione profana.

Il ciclo prosegue con la raffigurazione di una scena d’amore rappresentata da una dama con una chioma bionda intrecciata (il volto è andato perso) ed un cavaliere. Potrebbe essere una promessa nuziale, magari tra le due casate Maggi e Canali (non vi è certezza documentata).

Seconda camera picta

Le pareti sono percorse da un doppio fregio: superiore con nastri dal colore verde e giallo intervallati da ovali con cerchi e rombi lombati, uno dei quali racchiude lo stemma della casata De Madjis di Civate. Il ciclo di affreschi della seconda camera picta riporta una sequenza quasi analoga alla camera precedente, in quanto anche qui vi è una scena di caccia intervallata (al di sopra) da raffigurazioni e simboli di matrice religiosa, tra cui un tondo con la mano di San Bernardino, circondata da tre mitre, che simboleggiano i tre rifiuti del Santo senese a diventare vescovo. Come nella camera precedente alla scena di caccia ne segue una scena d’amore, sebbene visibile solo in parte, in quanto il cavaliere non è più visibile in seguito all’apertura di una finestra.