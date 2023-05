Il Monumento a Garibaldi: storia del monumento lecchese dedicato all’eroe dei due mondi

Il monumento a Giuseppe Garibaldi è una scultura in granito collocata nell'omonima piazza di Lecco, La statua nel corso del XX secolo fu arretrata e posta davanti al Teatro della Società, sul lato opposto dell'Albergo Croce di Malta che lo ospitò fra il 1859 e il 1866 quattro volte come tutt'oggi ricordano le lapidi poste sulla facciata dell'edificio. La piazza in cui è collocato il monumento vede affacciarsi su di essa importanti palazzi come l’ex-Palazzo Falck a sinistra, ora sede della Confcommercio, e il palazzo della Banca Popolare a destra. A fine vi passava anche il tram.

Storia

Eretta dallo scultore milanese Francesco Confalonieri nel 1884, sette anni prima dell'inaugurazione del suo monumento dedicato allo scrittore Alessandro Manzoni (1891), è considerata la seconda scultura eretta in Italia dedicata all'Eroe dei due mondi da defunto, mentre Luino sul Lago Maggiore, dove Garibaldi combatté il 15 agosto 1848 la sua prima battaglia in territorio italiano contro una guarnigione austriaca, vanta l'unico monumento dedicato al patriota ancora in vita eretto nel 1867.

Attualmente antistante al Teatro della Società, progetto dell’architetto lecchese Giuseppe Bovara, il monumento all’eroe dei due mondi alla sua inaugurazione, avvenuta il 16 novembre 1884, si trovava al centro della piazza (detta della Fiera) circondato da un'inferriata con dei lampioni e fu commissionato da un comitato di garibaldini e mazziniani presieduto da Gianbattista Torri-Tarelli che diede l'incarico al Confalonieri in netta concorrenza con il comitato cattolico promotore del monumento al Manzoni, in quella che è stata definita la guerra delle statue.

Un monumento che accese gli animi di laici e cattolici: i primi favorevoli a commemorare la memoria di Garibaldi, gli altri contrari prediligendo invece la figura del Manzoni. Le due piazze di Lecco ancora non erano adorne di statue e il monumento a Giuseppe Garibaldi vanta il primato di essere il primo ad essere stato realizzato ed inaugurato a Lecco. Il territorio lecchese poi vanta delle figure di garibaldini che si sono aggregati ai Mille, i cui nomi ritroviamo scolpiti sul piedistallo sottostanti la stella d’Italia in bronzo: Berthé Carlo Ernesto e i fratelli Carlo e Giuseppe Torri-Tarelli, le cui spoglie sono tumulate presso il Cimitero Monumentale di Lecco.

Descrizione dell’opera

L’opera è dello scultore Confalonieri, che ha scolpito Garibaldi nel granito di Baveno, raffigurandolo in una figura stante di oltre tre metri in posa solenne e spavalda con lo sguardo rivolto verso oriente a differenza di molti monumenti a lui dedicati che lo ritraggono col viso rivolto verso Roma, città che non riuscì mai a conquistare. Il poncho drappeggiato sulle spalle, il fazzoletto annodato al collo, il capo scoperto, la mano sinistra in tasca e la destra che impugna una spada trasmettono nell'insieme il vigore fisico e morale quale esempio di virtù civile evitando l'enfasi data dal realismo del personaggio reso nelle sue caratteristiche fisionomiche e psicologiche. Sul piedistallo sono riportati i nomi dei quattro garibaldini che parteciparono alla spedizione dei Mille nativi del territorio lecchese: i fratelli Carlo e Giuseppe Torri-Tarelli di Onno, residenti nella vecchia contrada della Maddalena, Ernesto Berthé di San Giovanni alla Castagna e il valsassinese Tranquillo Baruffaldi di Barzio.