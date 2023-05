Cassago e la Devozione verso Sant’Agostino: il Rus Cassiciacum di Sant’Agostino

Cassago Brianza, un piccolo comune della Brianza che viene identificato come l’antico borgo di Cassiciacum, fu il luogo di residenza di sant’Agostino prima di ricevere il battesimo cristiano.

Aurelio Agostino di Ippona (354-430 d.C.) giunse a Roma dalla sua terra natia, la Tunisia. Si trasferì poi a Milano dove rimase affascinato dalle parole di Sant’Ambrogio, vescovo e patrono della città. Quasi sicuramente Agostino si ritirò nella campagna brianzola prima di convertirsi dal manicheismo al cristianesimo e prepararsi al battesimo. Cassago Brianza avrebbe ospitato sul proprio suolo una villa rustica di proprietà di Verecondo, di fede pagana ma sposatosi con una cristiana. Costui ospitò Agostino tra il 386 ed il 387 d.C. con la madre Monica, il figlio Adeodato ed altri parenti e amici. In questa località della campagna brianzola Agostino scrisse i Dialoghi e i Soliloqui.

Un passo dell’undicesimo libro delle Confessiones cita:

“Tuoi siamo, lo attestano le tue esortazioni e poi le tue consolazioni: fedele alle promesse, rendi a Verecondus l’amenità sempre verde del tuo paradiso, in cambio della sua campagna a Cassiciacum, ove riposammo in te dalla confusione del mondo, poiché egli ha rimesso i suoi peccati sulla terra, sul monte pingue, il tuo monte, l’altura ubertosa.”

Dalla devozione alla realizzazione

La devozione verso Agostino si sviluppa a Cassago agli inizi del XVII secolo, quando il santo viene invocato Patrono del paese dopo aver salvato i suoi abitanti dalla peste nel 1630.

Il Parco costituisce un’estensione del Parco storico-archeologico S. Agostino e non a caso è stato chiamato “Parco Monumentale rus Cassiciacum” in ricordo dell’antico nome del paese. Il Parco Monumentale Rus Cassiciacum include anche i ruderi del Palazzo Pirovano - Visconti e resti del perimetro del castrum tardo medioevale. La definizione di “Parco Monumentale”, voluta dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici, rivela l’importanza notevole di Cassago quale luogo in cui a fianco dei ruderi della villa Pirovano-Visconti, vi sono i resti di insediamenti più antichi che rivelano l’esistenza del castro medioevale e probabilmente di epoche ancora più lontane. Alcuni resti permettono di stabilire al I-II secolo a.C. l’integrazione di Cassago in un precedente insediamento gallo-celtico già presente nel III- II secolo a.C.

I ruderi della Villa Pirovano Visconti, situati all’interno dell'omonimo parco, sono costituiti dal piano seminterrato della villa. Il portico di origine settecentesca e le annesse cantine rappresentano quanto rimane di un complesso costruito su preesistenze medievali nel corso di secoli, che ha raggiunto il suo assetto definitivo nella metà dell’800. Nel 1963 a seguito della cessione della proprietà da parte della famiglia Visconti di Modrone, il complesso fu demolito e il parco lottizzato.