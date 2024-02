Febbraio 1927: la tragedia del piroscafo Lecco

Sono passati poco meno di cent'anni dalla tragedia del piroscafo Lecco. Il 18 febbraio 1927 si verificò il naufragio dell'imbarcazione costruita dalla Escher&Wyss di Zurigo ed entrata in servizio nel 1874 insieme al gemello "Como". Parte della scuderia della Società Riunite - nata dalla fusione tra la Società Italiana e la Società Lariana - il mezzo di trasporto era tra i più in voga tra quelli che circolavano sul Lario, ma la storia degli incidenti inizia presto: nel 1887 il "Lecco" incappa in una collisione, mentre nel gennaio 1907 e nell'aprile 1910 si verificano due incendi. Ciononostante, nel primo dopoguerra sono gli introiti dall'attività di navigazione a salvare dal fallimento l'azienda: nel 1923 arriva il primo ammodernamento totale dell'imbarcazione, resa ancor più attrattiva, e il 22 maggio 1923 accoglie il principe Umberto di Savoia per la commemorazione manzoniana.

Pochi anni dopo, nel sopracitato 1927, i festeggiamenti diventano tragedia. Il primo momento legato alle feste per le reliquie di San Luigi Gonzaga - trasportate da Como a Lecco - vede il piroscafo, interamente addobbato, passare davanti a Lezzeno: i circa settecento dei mille passeggeri a bordo si sposano su una spalla della barca per salutare quelli in viaggio su un'altra imbarcazione simile, il "Lecco" sbanda e imbarca acqua, ma la calma viene riportata grazie alla prontezza dell'equipaggio. Non è finita, però: all'altezza di Cernobbio il capitano Romolo Catelli riceve l'allerta per dell'acqua del lago finita nella sala macchine; si prosegue fino a Como e si arriva al pontile 4, i passeggeri si portano sul lato di tribordo per sbarcare e questo provoca l'affondamento della barca sulla poppa, alzando così la prua.

Il recupero del piroscafo Lecco dopo la tragedia

Equipaggio e poliziotti presenti agiscono in fretta e salvano tante vite assicurando il piroscafo al pontile, ma dopo mezz'ora si verifica l'inabissamento: muoiono quattro persone e dieci rimangono ferite, la prontezza di riflessi del macchinista Giacomo Pedraglio - che apre le valvole delle caldaie ed evita la loro esplosione - e del barcaiolo Ugo Brunati, lesto nel trarre in salvo molti occupanti prima di venir travolto dall'imbarcazione, evita un bilancio ancora peggiore.

Il recupero del bestione - circa 120 tonnellate - va in scena a maggio e vede l'impiego di cinque palombari: il piroscafo, visibile all'esterno solo per la ciminiera, viene fatto riemergere il 19 maggio 1927, alle ore 7.45 grazie all'utilizzo di galleggianti e pompe ad aria compressa. Dopo una settimana l'emersione è completata: il "Lecco" viene trainato fino a Tavernola e, messo minimamente in sicurezza, viene utilizzato per il trasporto delle merci prima del riallestimento per il trasporto dei passeggeri avvenuto circa un anno dopo. La fine dell'attività è, però, segnata: nel 1937 viene demolito, anche visto la continua diffusione delle automobili, preferite come mezzo di trasporto.