Lecco e i suoi rifugi: Il rifugio Luigi Azzoni

Il rifugio Luigi Azzoni, posto a 1.860 m s.l.m., è un rifugio alpino situato presso la cima del Resegone. L'edificio sorge sulla cresta sommitale della montagna, appena 15 metri più in basso della vetta principale, rivolto verso il versante lecchese.

Le prime notizie di un rifugio in vetta al Resegone sono di inizio Novecento, anni nei quali esisteva già una piccola costruzione, edificata da un certo Giuseppe Vitari di Brumano e adibita a ricovero per caprai e cacciatori.

Negli anni antecedenti la prima guerra mondiale il baitello venne acquistato dall’ingegner Enrico Daina, il quale lo ristrutturò trasformandolo in un rifugio vero e proprio (che da allora assunse, appunto, il nome di rifugio Enrico Daina), in grado di accogliere anche gli escursionisti di passaggio. La struttura venne comunque gestita in comodato d’uso dal signor Vitari fino al 1921.

Nel 1923, a seguito della morte dell’ingegnere, la capanna venne ceduta alla Società Escursionisti Lecchesi. Il rifugio venne inaugurato ufficialmente il 17 giugno e due anni dopo, il 30 agosto 1925, accolse il Cardinale Eugenio Tosi, giunto in vetta al Resegone appositamente per benedire la croce appena eretta e tutt’oggi esistente.

Nell’ottobre 1944, gli eventi bellici portarono alla distruzione del rifugio avvenuta per mano dalle truppe nazifasciste durante la seconda guerra mondiale, per impedire che venisse utilizzato come ricovero partigiano. Esso fu ricostruito nel dopoguerra assumendo l’attuale profilo ed inaugurato il 27 agosto 1950, giorno in cui cambiò il nome, in rifugio Luigi Azzoni, dedicato all’ex cassiere e consigliere della S.E.L. e tra i protagonisti della ricostruzione, scomparso nel 1949.

Nei successivi decenni vennero attuati diversi ampliamenti e modifiche all’edificio, come l’inaugurazione dell’adiacente bivacco Città di Lecco nel 1964, il posizionamento di una bussola di legno all’ingresso e di pannelli fotovoltaici nei primi anni duemila. Infine, nel giugno 2018, sostituendo il tetto del bivacco è stata edificata un’ampia terrazza panoramica.