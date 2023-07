Lecco e i suoi rifugi: Il rifugio Rosalba

Il Rifugio Rosalba, posto a 1730 m s.l.m., è un rifugio alpino situato alla base della cresta Segantini sulla Grigna Meridionale, detta anche Grignetta, tra la val Monastero e la val Scarettone, nelle Prealpi Orobie.

L'utilità di avere un rifugio ai piedi della Cresta Segantini nasce agli inizi del 1900, per avere un punto di appoggio durante la discesa. I

l rifugio Rosalba deve la sua importanza alla posizione strategica che ricopre nel cuore del massiccio della Grignetta e soprattutto al suo stretto legame con la più celebre e classica ascensione del gruppo: la Cresta Segantini. La stessa costruzione del rifugio fu motivata da una spiacevole avventura vissuta lassù nel 1905 dagli alpinisti milanesi Davide Valsecchi e Mario Tedeschi con la guida di Val Masino Bortolo Sertori. I tre, reduci dalla salita integrale della Cresta Segantini, furono costretti durante il ritorno ad un bivacco al Colle del Pertusio, l’impresa fu molto dura, gli alpinisti infatti percorsero una discesa di ben 18 ore e probabilmente fu in quell'occasione che il Valsecchi pensò che quello fosse luogo adatta per un piccolo rifugio che potesse dare riparo a comitive in difficoltà o in ritardo sulla tabella di marcia.

Il progetto, realizzato dall'architetto Giovanni Alfieri, fu finanziato dal Valsecchi e la struttura, una sorta di prefabbricato in legno, fu dapprima montata a Milano, nel giardino di villa Alfieri. Apportate le ultime modifiche fu quindi smontata e trasportata a spalla sul Colle del Pertusio. Donata alla Sezione CAI Milano, fu da questa inaugurata nel 1906 e venne dedicata alla figlia di Valsecchi, che portava il nome di Rosalba.

Il rifugio vede vari interventi di ampliamento e miglioramento: nel 1921 i primi lavori che portano ad avere un rivestimento esterno di lamiera e zinco; nel 1955 viene edificata l'attuale struttura in muratura e nel 1983 viene smantellata la vecchia costruzione.

Nel 1923, in occasione dei festeggiamenti del cinquantesimo anniversario di fondazione della sezione CAI di Milano, viene inaugurato il sentiero di collegamento tra il rifugio Rosalba e il rifugio Carlo Porta, ai piani Resinelli.

Il rifugio Rosalba è sempre stato una meta molto frequentata per la sua posizione nel cuore del giardino di pietra della Grignetta. Tra gli ospiti del rifugio si ricorda la presenza dello scrittore, giornalista, pittore, drammaturgo, librettista, scenografo, costumista e poeta italiano che negli anni collaborò al Corriere della Sera come cronista, redattore e inviato speciale, Dino Buzzati, il 22 ottobre 1923, che vi trascorse due notti, “come quelle che si sognano quando dalle montagne si è lontani”.