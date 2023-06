L’arte della fede: il Santuario della Beata Vergine del Fiume a Mandello del Lario

La nascita dell'edificio di culto è legata a un miracolo avvenuto nel '600, quando le acque del fiume Meria, in seguito a un’esondazione, depositarono davanti a un’immagine della Madonna con Gesù Bambino dipinta sul muro di cinta di una vigna, un intero sacco di grano trascinato via da un mulino. La devozione per l’effigie della Vergine accrebbe la popolarità dell’immagine, alla quale si volle perciò dare degna collocazione all’interno di un edificio di culto.

La costruzione del Santuario della Beata Vergine del fiume risale al secondo quarto del XVII secolo. L'iniziativa della costruzione spetta all'arciprete, Giovanni Battista Sambuca, che si avvalse delle elemosine della comunità e delle donazioni dei maggiorenti locali. La chiesa, terminata nel 1632, fu inizialmente dedicata alla Vergine Assunta, ma da subito prevalse l’intitolazione alla Beata Vergine del Fiume.

Esternamente, la chiesa si presenta come un edificio introdotto da un porticato. Nei pressi dell'edificio trova posto anche una Via Crucis costruita a cavallo tra i secoli XVIII e XIX. La costruzione della sacrestia risale al 1670 circa mentre il portico è edificato nel 1682. All’ esterno si trovano le cappelle esterne della Via Crucis, realizzate tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800.

Al suo interno conserva un ricchissimo apparato decorativo formato da dipinti di Giacomo Antonio Santagostino e dagli stucchi di David Reti, qui attivi negli anni trenta del XVII secolo. Tra il 1633 e il 1638 vennero realizzati gli ornamenti del presbiterio e della navata, oltre agli affreschi che ornano l'arco trionfale e il soffitto e dell'arco. Ulteriori interventi ornamentali furono apportati nel '700, epoca alla quale risale l'altare maggiore dove tuttora si venera l'effigie miracolosa.