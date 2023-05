L’arte della fede: il Santuario della Madonna della Rocchetta di Airuno

Il Santuario della Beata Vergine Addolorata o “della Pace” o “della Rocca” è, insieme con la Chiesa dei SS. Colombano e Gottardo di Arlate, il luogo di culto più antico della Pieve di Brivio. Il Santuario ha mantenuto la dedicazione a Santa Maria della Pace o della Rocca fino al 1748, quando assunse la denominazione attuale di Santuario dell'Addolorata. Dal Santuario, posto sul colmo di una collina a 366 Mt di altezza, è possibile ammirare le anse dell’Adda, il Resegone, le Grigne, l’abitato di Aizurro e Valgreghentino.

Cenni Storici

Originariamente costruito all’interno delle mura di una rocca fortificata, voluto dalla famiglia dei Capitani di Airuno nel ‘300, detentori del controllo del fiume Adda tra Calolziocorte e Arlate. Bisogna tuttavia risalire al 1558 per avere la prima notizia documentata dell’esistenza della chiesetta. La visita di San Carlo Borromeo nel 1571 riporta che la chiesa di Santa Maria della Pace o della Rocca, era posta entro le mura del castello e che fu restaurata e forse ampliata in seguito all'abbattimento di un'altra chiesetta, molto vecchia e malconcia, dedicata a San Michele.

Nel corso dei secoli XVI e XVII, il particolare contesto storico-sociale in cui la Brianza e l’intero Milanese vennero a trovarsi, segnato da guerre, carestie e pestilenze, diede il via al restauro e all’abbellimento della chiesa. Fu infatti interamente trasformato secondo lo stile barocco fra il ‘600 e il ‘700. Vennero realizzati interventi sia all’interno sia all’esterno della chiesa, come la realizzazione di una cisterna di raccolta dell’acqua piovana, sormontata da un pozzo in granito (1729). Il lato sinistro della chiesa (parete nord-est) fu accompagnato da un ampio porticato, sotto il quale possono sostare e trovare riparo i pellegrini.

Intorno al 1720 nacque l’idea di costruire una specie di Sacro Monte ed in seguito vennero costruite sei cappelle lungo la salita che conduce al santuario. Nel 1861, in occasione di lavori di restauro, venne aggiunta un’ultima cappella e nel 1923 iniziarono i lavori per la Scala Santa costituita da 130 gradini di granito che collegano la strada sottostante con l’ingresso del santuario.

Ai lati della scala, tra una doppia fila di cipressi, si innalzano le tredici edicole della Via Crucis che culminano con la Cappella-Sepolcro e la statua del Cristo morto. Due scale di 23 gradini ciascuna, a destra e a sinistra del sepolcro, portano al piccolo piazzale antistante l’ingresso del santuario.

L’Interno

L'edificio all'interno si presenta come un'ampia cappella con volta a crociera. Sulla parete a nord si possono ammirare due grandi tele d'autori ignoti: la prima, datata 1607, rappresenta San Giacomo di Compostela, mentre la seconda ritrae il ritrovamento della Croce da parte dall'Imperatrice Flavia Giulia Elena. Sopra la porta dell'ingresso si trova la cantoria di legno, con un antico organo a dodici registri che funziona con mantice a mano, donato al santuario della famiglia Barbarossa di Monza nel 1862.

All’interno il Santuario presentava dipinti e affreschi raffiguranti Maria, i santi e Cristo, ora quasi interamente perduti. L'unico rimasto, di età sforzesca, collocato sulla parete di fondo del presbiterio, raffigura un Compianto di Cristo fra santi e un orante: sono riconoscibili, a sinistra, San Cristoforo, a destra, la Maddalena, un frate domenicano inginocchiato (parzialmente visibile) e San Rocco. Altro elemento di pregio del santuario è il maestoso altare marmoreo di Pier Paolo Pirovano, collocato nel presbiterio nel 1754. Nell’altare venne conservato e inserito un bellissimo paliotto del 1709, attribuito a Francesco Solari. E’ realizzato in pietra scagliola e vi prevalgono le tonalità del rosso, del nero e del bianco; al centro è rappresentata la Vergine Immacolata vittoriosa sul dragone.