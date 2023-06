L’arte della fede: Santuario e Convento di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte

La posizione strategica del complesso, posizionato sulle sponde del fiume Adda, luogo di transito per la via pedemontana che da Como si dirigeva verso Bergamo, lo rese protagonista delle più importanti vicende storiche del territorio. A difesa di quel luogo strategico, verso l'anno mille, sorgeva un castello, i cui resti sono ancora rintracciabili nella cappella settentrionale dell’attuale chiesa. Intorno al 1486 da Bergamo giunsero alcuni Servi di Maria che contribuirono alla costruzione della nuova struttura.

Il Monastero di Santa Maria del Lavello sorge nel luogo in cui nel 1480, secondo la leggenda, scaturì all'improvviso, da sotto un'antica sepoltura, una fonte che acquistò fama di essere miracolosa e divenne per questo meta di pellegrinaggi. Altre leggende narrano le vicende di un eremita di nome Jacopino che, in seguito ad un ordine divino, si diede a costruire una chiesa più ampia. Fu durante quei lavori che, di sotto a un’antica sepoltura, scaturì improvvisamente una fonte. La voce si diffuse ben presto e qualche tempo dopo venne al Lavello una madre con il figlio completamente paralizzato. Lavatolo nella fonte questi iniziò a camminare tra lo stupore dei presenti. Il luogo divenne immediatamente meta di pellegrinaggi: era il 1480.

Verso la fine del XVI secolo la navata della chiesa venne ingrandita fino ad assumere le dimensioni attuali, ma nel 1629 la discesa dei Lanzichenecchi provocò molti danni e il periodo di prosperità finì. Passato il grande flagello altri religiosi ripristinarono la chiesa e il convento, riportando alla luce gli affreschi coperti da imbiancature e fumi. Seguirono lavori di sistemazione e ampliamento della struttura, che segnarono l'inizio di un nuovo periodo di prosperità lungo tutto il secolo XVIII.

Nel 1772 un decreto del Senato veneto ordinò la soppressione del convento e i Serviti lo abbandonarono definitivamente. Nel corso degli anni si registrarono molti tentativi di rivitalizzare il Santuario. L’ultima offesa al convento venne inferta dagli eserciti in guerra nel secondo conflitto mondiale. Solo nel settembre 1948 fu possibile la riapertura della chiesa. Fu all'inizio degli anni 2000 che il complesso venne restaurato e riportato all'antico splendore, come grande esempio di testimonianza storico-artistica del territorio.

Lo storico complesso oggi è affidato alla Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello costituita tra Regione Lombardia ed Enti territoriali, che ha tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione del compendio, la promozione della cultura e del turismo e che, grazie ai suoi suggestivi spazi espositivi, si presta ad essere un luogo unico che invita ad una sosta per ristorare il corpo, lo spirito e la mente.

Descrizione

La chiesa è orientata con il fronte a sud-ovest. A nord è annesso il chiostro minore del complesso monastico, che si presenta chiuso su quattro lati di cui due con portico in opera su colonne che si estende su due lati al piano terreno. La chiesa, orientata con l’altare a nord-est, si presenta anticipata da un ampio sagrato pavimentato in parte lastre di pietra e in parte in ciottoli. La facciata è semplice e intonacata e ospita centralmente l’ingresso ad arco con contorno in pietra sormontato da una breve copertura con struttura in legno e manto in coppi. La copertura con struttura in legno a due spioventi conclude l’edificio. Un porticato su pilastri quadrati è posto sul fronte sud, adiacente alla strada, a protezione anche dell’ingresso laterale a sesto acuto.

Internamente la chiesa presenta navata unica a pianta rettangolare divisa in tre campate da archi a sesto acuto poggianti su pilastri in muratura intonacata. Nella seconda campata è posta a sinistra una cappella devozionale. A destra è collocato l’ingresso laterale. Il presbiterio presenta una pianta rettangolare ed è diviso in due cappelle: quella di sinistra ospita un altare devozionale, mentre quella di destra accoglie l’altare maggiore.

All’interno della chiesa è possibile ammirare vari affreschi e tele. In particolare, all'epoca della ricostruzione della chiesa promossa dai Servi di Maria, risale una serie di affreschi situati sulla parete sinistra della navata e nell'abside sinistra. Qui, in particolare, desta interesse la presenza di una Crocifissione di Cristo con la Madonna e San Giovanni, datata 29 novembre 1487, che si trova sulla parete di fondo dell'abside sinistra. Poiché il Santuario fu usato durante la peste come lazzaretto, gli affreschi furono ricoperti di calce e quindi ad oggi in parte distrutti.