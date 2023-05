Lecco e le sue fortificazioni: la Torre del Castello di Orezia a Dervio

Il Castello di Orezia sorge in posizione dominante su una rupe che sovrasta la piana di Dervio, all’imbocco della Valvarrone. Il castello venne eretto nel XV secolo a difesa dell’importante via di comunicazione che collegava la Valvarrone alla Valsassina. Grazie alla sua ubicazione strategica, esso venne utilizzato anche come torre di avvistamento e per trasmettere le segnalazioni da una parte all’altra del lago. Fonti riportano che il Castello di Orezia fosse collegato da passaggi segreti, che conducevano al Castello di Corenno e alla frazione di Villa.

La prima fonte che cita la presenza di una fortificazione risale al 1039, quando il paese subì un lunghissimo assedio per mano delle Tre Pievi Lariane. L'origine del nome di Orezia è sconosciuta, ma già alla fine del XIII secolo la località veniva menzionata con tale termine insieme alla Chiesa di San Leonardo che sorge lì accanto. In alcuni documenti del XIV e XV secolo sono riportate diverse varianti: orezia, oretia, horetia, holetia, olletia. Secondo alcune ipotesi il nome potrebbe derivare dalla coltivazione di ulivi, altre da Volesio, borgo del Comune di Tremezzina.

Alla fine del XIV secolo la zona apparteneva probabilmente alla Famiglia Cattaneo, uno dei tre casati che governavano Dervio durante l’età comunale. Un documento del 1397 attesta che Giacomo Cattaneo cedette diversi terreni e beni situati attorno alla fortificazione: vigneti, campi, piante e parte di un edificio. I possessori di queste proprietà erano tutti membri delle famiglie Paruzzi o Cattaneo. In altre fonti si afferma che nei primi decenni del Quattrocento, durante le lotte tra Milano e Venezia, il castello fu dotato di una bombarda, comprata dagli abitanti come strumento di difesa. Ad oggi il resto più evidente e meglio conservato dell’intero complesso fortificato è la torre, con a lato i resti di antiche case arroccate, che formano il borgo di Castello.

Il torrione è a base quadrata con feritoie sui lati e un’apertura a un terzo d’altezza sul prospetto ovest. Sul lato a monte è visibile una differenza di murature e di cromia, presumibilmente riconducibile a una costruzione in periodi differenti oppure a un rifacimento in seguito a un incendio. Con una processione nel dicembre 1954, sulla sommità del Castello venne posizionata una statua della Madonna.