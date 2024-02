In arrivo 1,8 milioni di euro per le strade di 5 comuni lecchesi

Presto al via nuovi lavori di manutenzione strade nel Lecchese. La Regione ha stanziato infatti 50,1 milioni di euro per interventi sull'intero territorio regionale, finanziando alcune manutenzioni straordinarie delle strade provinciali programmate per il triennio 2024-2026. Alla Provincia di Lecco sono destinati 1.777.500 euro, che verranno utilizzati nei territori comunali di Cernusco Lombardone, Moggio e Cassina Valsassina, Perledo e Oliveto Lario, per realizzare opere interamente finanziate da Regione.

In merito è intervenuto il Consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini. "Ogni risorsa investita per aumentare la sicurezza dei cittadini, compresa quella sulle strade per ridurne l'incidentalità, è spesa bene, perché finalizzata a salvare vite umane e prevenire incidenti drammatici che coinvolgono intere comunità. In Provincia di Lecco - commenta Zamperini - ci sono zone che più di altre necessitano di interventi mirati, mi riferisco in particolare a quelle del Casatese e del Meratese. Questo è un tema sensibile per il quale mi sono già battuto in passato e per il quale continuerò a battermi".

"L’obiettivo di questa misura - aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia - è inoltre quello di rendere la 'via olimpica' più sicura possibile in vista dell’aumento del flusso di persone che transiteranno sul territorio. La Lombardia merita una rete stradale adeguatamente manutenuta, sicura e funzionale per le migliaia di persone che quotidianamente si spostano per lavoro e non solo. Ringrazio l’assessore alle opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, per queste risorse che dimostrano una concreta attenzione ai bisogni dalla collettività". Di seguito, gli interventi finanziati nel Lecchese, più nei dettagli.

Gli interventi in programma