Bye bye new jersey, rotonde definitive in piazza Manzoni e via Marco d'Oggiono

"Cari lecchesi, a breve potremo finalmente salutare i primi jersey bianchi e rossi, quei blocchi spartitraffico che hanno 'arredato' le vie del centro per testare il funzionamento delle nuove rotatorie". Lo ha annunciato il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, precisando che nella giunta di ieri è stato approvato il progetto esecutivo per rendere definitive le rotonde di piazza Manzoni e di via Marco d’Oggiono/via Digione.

Lavori in estate

"I lavori prenderanno il via con l’estate, e saranno conclusi entro il mese di settembre, quindi nel periodo con minore impatto di traffico, per un costo complessivo di 500.000 euro, la metà finanziati da Regione Lombardia" - ha aggiunto il primo cittadino.

La segnaletica per lo spazio dedicato alle bici

In che cosa consiste il progetto? "Ovviamente la realizzazione della rotonda vera e propria, ma anche tutte le misure previste dal Piano della mobilità e dal 'Biciplan', ossia verrà tracciata a terra quella segnaletica per delimitare lo spazio dedicato alle bici, mettendo in sicurezza le persone e favorendo la mobilità dolce. Anche gli attraversamenti pedonali in coincidenza di queste due rotonde saranno resi più visibili e sicuri con la realizzazione di isole salva pedone e con il potenziamento della nuova illuminazione, quindi la finitura estetica con la posa del verde".

"La sperimentazione ha funzionato"

"Ora possiamo dirlo - conclude Gattinoni - per brutte che siano state fino a oggi, queste rotonde hanno dimostrato di lavorare bene, di rendere più logico e fluido lo scorrimento, di essere compatibili con i carichi di traffico dei mesi di punta e con diverse condizioni di stress. Dunque, la sperimentazione è riuscita, ora iniziano i lavori!"