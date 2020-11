Nuove fermate dei diretti, Straniero (Pd): «Ottima notizia per il lago»

È stata accolta positivamente, come si poteva intuire, la notizia della futura istituzione delle soste dei treni diretti di Trenord sul lago a Mandello, Varenna e Bellano: tutte le stazioni infatti saranno raggiunte dai convogli, garantendo u nservizio di primaria importanza per i pendolari. Un risultato frutto dell'impegno delle Amministrazioni comunali con Regione Lombardia.

Anche Raffaele Straniero, consigliere di minoranza nel gruppo del Pd, commenta la notizia con soddisfazione. «È davvero un’ottima notizia il ripristino dal prossimo mese di giugno delle fermate dei treni diretti alla stazione di Mandello del Lario e l'aggiunta di due fermate a Varenna, eliminate anni fa. Il territorio del Lago merita questa maggiore attenzione che, finalmente, gli verrà riservata sul fronte ferroviario e che risulterà molto utile per i pendolari, studenti e lavoratori, ma anche per il turismo».

«Questo risultato è stato reso possibile da diverse prese di posizione e azioni da parte del territorio, che si è espresso con varie modalità e in modo bipartisan, a cui sono seguiti gli interventi di miglioria infrastrutturale alla stazione di Bellano eseguiti da RfiI anche con il finanziamento di Regione Lombardia. Anche il gruppo consigliare regionale del Pd, tramite il sottoscritto, ha lavorato in questa direzione almeno dal 2015, con una interrogazione specifica e con diverse prese di posizione che hanno sempre sottolineato l'importanza della fermata di alcuni "diretti" a Mandello e a Varenna, oltre che a Bellano. Un'ottima notizia, dunque. Ora dobbiamo vigilare affinché l'orario di giugno 2021 mantenga fede a quanto annunciato in questi giorni».