Straniero e Gilardi (Pd): «Nuovi treni sulla S8? Meglio tardi che mai»

Nuovi treni sulla S8? «Meglio tardi che mai». Il consigliere regionale Raffaele Straniero e il responsabile trasporti della Federazione provinciale del Pd di Lecco, Antonio Gilardi, commentano così l'entrata in servizio dei nuovi treni Caravaggio sulla linea S8 Milano-Carnate-Lecco, annunciata oggi dall'assessore regionale ai Trasporti, Claudia Maria Terzi.

«I nuovi treni - sottolineano Straniero e Gilardi - in verità arrivano un po' in ritardo. Sono anni che i pendolari di questa linea martoriata sopportano di tutto, ritardi, cancellazioni e limitazioni. Anche questa mattina sulla linea S8 è stato cancellato l'8.06,Lecco-Milano Porta Garibaldi. Comunque meglio tardi che mai. Ora, con i treni nuovi, non ci saranno più scuse per sopprimere corse tre giorni su cinque, come accade spesso per i diretti da Milano Centrale come il 17.50 e il 18.48».

«Importanche che coprano tutta l'offerta»

«Ora è importante - continuano Straniero e Gilardi - che i nuovi treni coprano tutta l'offerta della S8 e non abbiano, come è successo con quelli introdotti finora, un ruolo marginale. Il materiale rotabile è molto importante (almeno saranno evitati i blocchi, per il caldo o il freddo, purtroppo frequenti in questi ultimi anni) ma essenziali sono anche la manutenzione e la gestione del servizio finora assolutamente carenti. Chiediamo la garanzia che tutti i diretti arrivino a Milano Centrale. Per ora l'ipotesi di farli terminare a Rogoredo è esclusa solo fino al 31 agosto. E auspichiamo, infine, che nella definizione degli orari siano coinvolti i comitati dei pendolari, cosa che fino ad oggi non è mai accaduta».