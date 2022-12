Quarto Ponte, "Ho chiesto una cabina di regia a costo zero. Fontana e i suoi l'hanno bocciata"  

"Io ci ho provato, ma evidentemente la Giunta Fontana e il centrodestra non hanno dubbi sul fatto di mantenere la propria contrarietà alle due corsie di marcia sul quarto ponte di Lecco". Questa la presa di posizione espressa oggi dal lecchese Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd, promotore di un ordine del giorno al bilancio regionale proprio sul tema della doppia corsia di marcia.

"Volevo impegnare la Giunta a farsi promotrice di un tavolo di confronto, attraverso una cabina di regia, con Anas, Provincia e Comune di Lecco, Comune di Pescate e limitrofi, per trovare una soluzione condivisa nell’ottica del ponte a due corsie di marcia, che sia in grado di lavorare per un obiettivo comune a vantaggio del territorio lecchese e indirettamente di tutta la viabilità regionale - aggiunge Straniero - Sarebbe stato utile un dibattito sulla questione tra le parti interessate, ma la maggioranza uscente ha bocciato la richiesta".

Una bocciatura incomprensibile per Straniero: "È stato verificato che la modifica a livello tecnico non comporta oneri aggiuntivi e invece rappresenta la soluzione migliore per impedire che il traffico si blocchi sul ponte Manzoni, con i suoi 80mila veicoli in transito ogni giorno, e ricada anche sul monte Barro, oltre ovviamente sulla città e sulle zone limitrofe".

"Chiarito che non occorrono nuovi finanziamenti, ma si tratta semplicemente di ridisegnare la viabilità - insiste il Consigliere Pd - Pur essendo stretti i tempi, c’è lo spazio perché le parti coinvolte possano parlarne ed eventualmente portare a termine l’operazione che, in prospettiva, diventa un grande vantaggio per la vita dei cittadini e per l’intero Sistema Lecco. Eppure, a Palazzo Lombardia non la pensano così. Non sono interessati ai nostri problemi, né a risolverli. Altrimenti un impegno praticamente a costo zero per un minimo di confronto lo avrebbero preso senza alcun dubbio".